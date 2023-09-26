ABD pazarını odak noktası olarak belirlediklerini açıklayan Erkan Özkan ayrıca, 2028’e kadar ABD’ye ihracatı 1 miyar dolar seviyesine çıkaracaklarını kaydetti.

2028 yılına ilişkin hedeflerini açıklayan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, 5 yıl içerisinde 20 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacaklarını kaydetti. Bir süredir İstanbul’da uluslararası normlarda bir fuar merkezi, şehrin iki yakasında birer adet ihtisas OSB ve insan kaynağına erişim konularında talepleri olduğuna dikkat çeken Erkan Özkan, “20 milyar dolarlık hedef bizim için hiç de zor değil. Kaldı ki; fuar merkezimiz, ihtisas OSB’lerimiz ve yeterli insan kaynağımız ile ilgili gelişme olursa, 30 milyar dolarlık ihracat işten bile değil” dedi. Birlik olarak ABD pazarına odaklandıklarını da açıklayan Özkan, 5 yıl içerisinde bu ülkeye olan ihracatı yüzde2 seviyesine çıkararak, 1 milyar dolar seviyesine ulaşacaklarını bildirdi.

Olumsuzluklara rağmen ihracat sürüyor

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe 2018 yılında 5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirilirken, 2022 yılında bu rakamın 8.4 milyar dolara çıktığını kaydeden Erkan Özkan, “2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat hedefimiz bulunuyordu. Ancak gerek ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi gerekse dünya genelinde yaşanan resesyon bu hedefin biraz revize olmasına neden oldu. Bizler olumsuzluklara rağmen yılı en azından geçen yılki 8.4 milyar dolarlık rakamın üzerinde bir ihracat ile kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi. Dünya konjonktürünün değiştiğini, bu nedenle de 2024 sonrası için farklı stratejiler uygulanması gerektiğini söyleyen Erkan Özkan, “Bizler her ülke ve her bölge için ayrı stratejiler geliştirip uyguluyoruz. Dünyanın dört bir tarafını dolaşıyoruz. Bir tarafta Çin, diğer tarafta ise Meksika, ABD, Polonya ve İspanya. Gitmediğimiz ülke yok. Uzak Ülkeler Stratejisi ve devamında İslam İşbirliği Teşkilatı Stratejisi kapsamında bu çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

ABD pazarı için yeni stratejiler geliştiriliyor

Hali hazırda Çin, Meksika ve ABD’de fuarlara katıldıklarına dikkat çeken Erkan Özkan, ”Özellikle ABD’ye çok önem veriyoruz. Bu pazardan yüzde 2 pay alabiliriz diye düşünüyoruz ki; bu da 1 milyar dolarlık ihracat anlamına geliyor. Bu ülke için yeni stratejiler geliştiriyoruz. Önümüzdeki yıl bu ülke için çok önemli adımlar atmış olacağız. ABD pazarına mobilya satmak demek, dünyanın geri kalanına daha fazla mobilya satabileceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle 2028 yılına kadar odak pazarımız ABD. Bu pazara yönelik çalışmalarımız sürüyor. ABD pazarı bize mevcut pazarlarda daha kalıcı olmamızı ve yeni pazarlara açılmamızı sağlayacak” açıklamasında bulundu.

20 milyar dolarlık ihracat hedefi hayal değil

2028 yılında 20 milyar dolarlık bir ihracat hedefleri olduğunu açıklayan Erkan Özkan, bu rakamın ulaşılamayacak bir hedef olmadığını belirterek, “Her yıl yüzde 10 üzerine eklesek, rahatlıkla bu hedefi gerçekleştirebiliyoruz. O nedenle bu hedef hayal değil. Türkiye özellikle mobilya konusunda günden güne başarılarını arttırarak devam ediyor. Cari açık vermeyen, istihdam dostu ve dünyada artık belirli bir sıralamaya girmiş bir sektöre sahibiz. Bugün Almanya, Çin, ABD, İtalya, Polonya ve İspanya’yı konuştuğunuzda artık bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Ülkemizde mobilyada ciddi bir üretim var. Her geçen gün de kıymeti artıyor. 2028 yılına kalmadan biz bu hedefimizi güncellemiş oluruz” şeklinde konuştu.

Hedefe ulaşmak için atılması gereken adımlar

Hedefe ulaşmada önemli katkı sağlayacak ve bir süredir her platformda dile getirilen talepleri yineleyen Erkan Özkan, “İstanbul merkezli uluslararası normlara sahip bir fuar merkezine ihtiyacımız var. Şehre yakınlığıyla, metro altyapısıyla, restoranlarıyla, otelleriyle, sosyal aktiviteleriyle... Bu sadece bizim sektörümüz için değil, tüm sektörlerin ihtiyacı. İstanbul havalimanlarıyla, destinasyon özelliğiyle çok önemli bir şehir. Dünyanın buluşma noktası. Böyle bir kentte uluslararası normlarda bir fuar merkezi olmalı. Mevcutlar metrekare ve fiziki özellikleri nedeni ile yetersiz kalıyor” diye konuştu.

İhtisas OSB’ler kümelenme sağlayacak

Bunun yanı sıra İstanbul’un iki yakasında birer adet ihtisas OSB’ye ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Özkan, “Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinin tek çatı altında buluşacağı OSB’lerden söz ediyoruz. Bu sayede hammaddeye ulaşımımız daha kolay olacak. Ortalama 10 bin mobilyacının her birinin 3-5 aracı olduğunu düşünelim, her daim trafikte olan araçlar ile hem zaman kaybımız yüksek hem akaryakıt maliyetimiz. Tek çatı altında toplanabilirsek ki bu bir stadyum inşa etmekten çok daha kolay, sektörlerimiz adına daha büyük hedefler koyabiliriz. ” dedi.

İnsan kaynağına erişim projeleri ülke geneline yayılmalı

İnsan kaynağına ulaşımın da artık kritik bir noktada olduğunu anımsatan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, “İnsan kaynağı olmadan üretimi artırmak oldukça zor. Bunun konuda meslek liseleriyle yapılan çalışmalar var. İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve MOSFED bu konuda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB) ile protokol imzaladılar. Ancak bunun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve daha hızlı hareket edilmesi lazım. İnsan kaynağını bir an önce oluşturmalıyız. Devasa fabrikalarımız da olsa, uluslararası normlarda fuar merkezimiz de olsa üretebilmek insan kaynağına dayalıdır. İnsan kaynağı ise meslek liselerinden çıkıyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bizleri en çok zorlayacak konu bu.” diye konuştu.