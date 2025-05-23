Yaz mevsiminin gelişi ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla uzun süre parkta tutulan veya uzun yol yapmayan otomobillerin kapsamlı şekilde mutlaka kontrol edilmesini tavsiye eden Mobil Oil Türk A.Ş, tüketicilerin yanında olmaya devam ediyor. Sunduğu ürün ve hizmetlerle araçların ömür ve performanslarına yüksek katkılar sağlayan Mobil Oil Türk A.Ş, ücretsiz 10 nokta kontrolü hizmeti sunarak müşterilerinin güvenli ve keyifli yolculuklara hazır olmasına destek oluyor. Bu kapsamda Mobil Oil Türk A.Ş, tüketicileri 44 ilde bulunan 70 noktada hizmet veren Mobil 1 Center’lara bekliyor.

Türkiye madeni yağ pazarının önde gelen temsilcilerinden Mobil Oil Türk A.Ş, otomobil sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. 120 yıldır Türkiye’de madeni yağı üretimi ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren şirket, bayram döneminde yola çıkmaya hazırlananlar için araçlarının bakımlarını yaptırmalarını öneriyor. Bu kapsamda Mobil Oil Türk AŞ’nin 44 ilde 70 noktada faaliyet gösteren Mobil 1 Center hizmet noktalarında, ücretsiz 10 nokta kontrolü hizmeti sunuyor. Mobil 1 Center hizmet noktaları, bu kontrollerle birlikte araçların bakım gereksinimlerini tespit ederek, araç kullanıcılarının her an yola çıkmaya hazır olmasını sağlıyor.

Özellikle aracını belli tatil dönemlerinde uzun yola çıkaran otomobil sahipleri için hayati öneme sahip ücretsiz 10 nokta kontrolünde yapılması gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

Yağlar ve hidrolik bakımları yapılmalı!

Araç motor yağı ve yağ filtresi, araç kataloğunda belirtilen sürelerde değiştirilmeli, uzun seyahatlerde motorun yağ eksiltmesine karşı mutlaka bir miktar yağ bulundurulmalıdır. Yine şanzımana da baktırılarak buradaki yağ kaçaklarının kontrolü sağlanmalıdır. Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem arz eden fren hidroliği ise ömrünün dolması beklenmeden, mevsim geçişinde kontrol edilmelidir. Aynı şekilde direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalıdır.

Bir lastik az diğeri çok fren yapmamalı!

Frenlerin lastikleri eşit seviyede tuttuğuna emin olunmalıdır. Araç fren sistemi tüm detayları ile uzmanlarca kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.

Klima bakımı önemli!

İyi bakılan bir klima sistemi, sıcak havalarda sürüş konforunu ve güvenliğini pozitif yönde etkileyerek sürüş kalitesine önemli şekilde katkıda bulunur. Sağlıklı çalışan bir klima sistemi, sahip olduğu filtreler sayesinde dışarıdaki kir ve tozların otomobilin yaşam alanına dahil olmasına engel olurken, içerideki havayı sabit tutar ve nem seviyesini düşürür. Öte yandan bakımsız bir klima sistemi, zamanla biriken bakteriler sebebiyle sağlığı olumsuz etkileme riski taşırken, otomobilin motorunu zorlayarak yakıt tüketimini önemli oranda artırır. Standart koşullarda sorunsuz çalışan araç klimaları, sıcak havalarda sağlıklı çalışmayabilir. Dolayısıyla ideal sıcaklığa ulaşabilmek için alanında uzman bir teknisyenden destek alınmalı, gerekirse klima gazı bastırılmalı ve polen filtresi yenisi ile değiştirilmelidir.

Soğutma sistemine dikkat!

Uzun yolculuklarda motorun hararet yapmaması için soğutma sistemi temizlenmeli, gerekli miktarlarda su ve antifriz tekrar doldurulmalıdır. Ayrıca termostatın çalışıp çalışmadığı, kayış, kelepçe ve hortumların sıkılık durumları da kontrol edilmelidir.

Aynalar temiz, silecekler yeni olmalı!

Cam suyu tamamlanmalı ve silecek süpürgeleri kontrol edilerek eski ise değiştirilmelidir. Aynalar ve camlarda da çatlak ve kırık olup olmadığına dikkat edilmeli ve gerekirse müdahale edilmelidir.

Akü kontrolü şart!

Uzun süre sabit kalan araçlarda oluşabilecek akü zayıflamalarına karşın, şarj işlemi veya akü değişimi yapılmalıdır. Ayrıca su seviyeleri ve elektrot seviyeleri kontrol edilmelidir.

Gece sürüşleri için farlara dikkat!

Yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, farlarda sararma, matlaşma, çatlak ve kırık gibi durumlar varsa müdahale edilmelidir.

Aşınmış ve inmiş lastikle yola çıkmayın!

Yaz lastikleri sıcak havalarda düzensiz yıpranmaya karşı daha dayanıklı olduğu için kış lastikleri çıkarılmalıdır. Hava basıncı kontrolü aksatılmamalı, lastiklerin havaları mümkün olduğunca lastikler soğuk iken ölçülmeli, eğer bir azalma görülüyorsa doğru hava basıncı ile tamamlanmalıdır. Lastiğin dış derinliğinin boyutu 1,6 mm’den daha düşük olmamalıdır. Diğer taraftan aynı aks üzerinde bulunan 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm’den fazla olmamalıdır. Uzun seyahatler öncesi stepnenin sağlam olup olmadığı, araçta kriko ve lastik değişim ekipmanlarının da varlığı kontrol edilmelidir.