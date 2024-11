Atakum Belediyesi, çocuklara doğa bilinci oluşturmak amacıyla kent sınırları içerisindeki okullarda meyve ağaçları yetiştirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye son olarak TEMA Vakfı iş birliğinde Kurupelit Anaokulu’nda meyve fidanı dikme etkinliği gerçekleştirdi. Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümü ve Atatürk Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, farklı türdeki meyve fidanları toprakla buluşturuldu. TEMA Vakfı Atakum İlçe Temsilcisi Habib Alan, Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile öğretmenleri eşliğinde okul bahçesine meyve fidanı diken öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadılar.

Minikler, fidan dikiminin her aşamasına aktif olarak katıldılar. Fidan köklerini çukurlara özenle yerleştiren öğrenciler, ardından üzerlerini toprakla kapladı. Minikler, fidan çukurlarını doldurduktan sonra meyve fidanlarını suladılar. Okullarında meyve bahçesi oluşturan öğrenciler, mutluluklarını öğretmenleriyle paylaştı.

Atakum Belediyesi yetkilileri çalışma hakkında “TEMA Vakfı’yla beraber Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünü son derece anlamlı bir etkinlikle anıyoruz. Kurupelit Anaokulu öğrencileri, 10 Kasım’ı kapsayan Atatürk Haftası’nda, okul bahçelerinde meyve ağaçları fidanları diktiler. Meyve fidanlarını, büyüme aşamalarını gün be gün takip edebilecekler ve meyve ağaçlarına dönüşmesine şahit olacaklar. Eğitimlerini, meyve ağaçları arasında alacaklar. Doğa ve çevre bilincini, küçük yaşlardan itibaren oluşturmak son derece önemli. Her bir fidan geleceğimiz ve geleceğe yatırım anlamına geliyor” dediler.