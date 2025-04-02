Bazı Bölgelerde Yağışlar Kuvvetli Olacak

Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Batman çevrelerinde, ayrıca Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu ve Güneydoğu'da Toz Taşınımı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve solunum rahatsızlıkları yaşayan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklığının kuzey bölgelerde 3 ila 6 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esebilir.

Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 13°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor, 19°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlı, 20°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağışlı, 17°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, 18°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, 19°C Türkiye Genelinde Hava Sıcaklıkları Artıyor, Sağanak Yağışlar Kapıda!

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, 12°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlı, 19°C

Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.