Yetkililer, öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ise rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:

Ankara : Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C

İzmir : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor, 21°C

Adana : Parçalı bulutlu, 30°C 20 Şubat hava durumu! Kar yağışı ne kadar sürecek?

Antalya : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Samsun : Parçalı, zamanla çok bulutlu, 19°C

Trabzon : Parçalı, zamanla çok bulutlu, 20°C

Erzurum : Parçalı, zamanla çok bulutlu, 17°C

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye ediyor.