Görüşmelerin İstanbul’da gerçekleştirilen temaslarla devam ettiği ifade ediliyor.

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Saudi Aramco ile enerji alanında farklı iş birliği modellerinin değerlendirildiğini belirterek, “Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco ile enerji alanında ortaklık, ticari iş birliği ve stratejik yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler yürütüyoruz” açıklamasında bulundu. Doğan, şirketin tamamen satışı veya tüm hisselerin devrinin gündemde olmadığını, belirli oranlarda ortaklık ve hisse devri seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Yüzde 49’a kadar ortaklık seçeneği gündemde

Görüşmelerde GüzelEnerji’ye yönelik olası ortaklık yapısının da ele alındığı, Aramco’nun yüzde 49’a kadar hisse alabileceği seçeneklerin masada olduğu belirtiliyor. Sürece ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığı, görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.

Olası ortaklığın sadece GüzelEnerji’yi değil, şirket çatısı altında bulunan TotalEnergies, M Oil ve Türk Petrol markalarını da kapsayabilecek bir yapıda değerlendirildiği konuşuluyor.

GüzelEnerji’nin Türkiye’deki ağı

GüzelEnerji; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun’daki tesisleriyle toplam 550 bin metreküplük akaryakıt ve LPG depolama kapasitesine sahip bulunuyor. İzmir Çiğli’de madeni yağ üretim tesisi de bulunan şirket, Türkiye genelinde 1000’in üzerinde istasyon ağıyla faaliyet gösteriyor.

Şirketin sektörde önemli bir konuma sahip olduğu, motorin pazarında yüzde 8,54, benzin pazarında ise yüzde 7,47’lik paya ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye enerji piyasasında dikkat çeken gelişme

Saudi Aramco ile OYAK arasında yürütülen görüşmeler, Türkiye akaryakıt dağıtım sektöründe yabancı yatırım açısından dikkatle takip ediliyor. Sürecin nasıl şekilleneceği ve olası ortaklık yapısının hangi kapsamda hayata geçirileceği önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.