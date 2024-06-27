Milli Takım, Çekya'yı geçti! Adını son 16 turuna yazdırdı

ÇEKYA 1-2 TÜRKİYE

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Hlozek'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod'un sert şutunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Coufal'ın kullandığı uzun taç atışında ön direkte Hlozek, meşin yuvarlağı kafayla geriye aşırttı. Arka direkte topa iyi yükselen Hranac'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya'da Barak, orta sahada Salih Özcan'a yaptığı müdahale sonrası hakem Kovacs tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

45. dakikada Arda Güler'e yaptığı baskı sonucu orta sahada topun sahibi olan Provod, uzun süre topla ilerledikten sonra sol taraftan ceza sahasına sokulan Jurasek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

46 İkinci yarı başladı

47'KAÇTI! Milli Takımımız gole çok yaklaştı. Merih'in savunma arkasına gönderdiği uzun topa ceza sahasında Barış kafayı vurdu. Kaleci Stanek çıkardı, dönen topa hiç bir oyuncumuz dokunamadı.

51'GOOOOOOOOLLLLL! A Milli Takımımız Hakan Çalhanoğlu'nun enfes golüyle Çekya karşısında 1-0 öne geçti. Kenan'ın ceza sahası içinden şutunu kaleci Stanek zor da olsa kurtarmayı başardı. Atağın devamında İsmail'in pasında topu alan Hakan, ceza sahası sol çaprazında ayağının dışıyla harika vurdu. Top köşeden ağlarla buluştu.

60'Sağ kanatta hücuma destek veren Mert Müldür, ceza sahasına ortaladı. Savunma topu kornere çeldi.

66'GOL! Çekya, Soucek'in golü ile beraberliği yakaladı. Ceza sahamıza yüksek gönderilen topta Soucek, Mert Günok'la hava topu mücadelesine çıkıp topu önünde buldu ve boş kaleye topu ağlara yolladı.

67'Sarı Kart - Hakan Çalhanoğlu

72'Yine etkili geldik. Barış'ın savunma arkasına derin gönderdiği pası Kenan Yıldız aldı ve ceza sahasına girdi. Rakibinden sıyrılmak isteyen Kenan, soluna çekip şut denedi. Savunma ayak koydu. Korner.

78'Soldan hücuma destek veren Jurasek, kale sahasına sert bir orta kesti. Merih savunmada topu uçarak kafayla karşıladı.

82'SAYILMAYAN GOL | Çekya'da Jan Kuchta, faullü müdahalenin ardından topu ağlara yolladı ancak hakem oyunu durdurdu. Gol sayılmadı.

86'Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışına pasında Okay'ın gelişine şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

90'Maçın sonuna 6 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

90'GOOOOOOOOOLLLLLLL! Milli Takımımız, 90+4'te Cenk Tosun'un golüyle skoru tayin ediyor.



Stat: Volkspark Hamburg

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, D. Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

Yedekler: Kovar, Jaros, Zima, Vitik, Sevcik, Schick, Kuchta, Doudera, Cerny, Chory, Lingr, Cerv, Vlcek, Sulc, M. Jurasek

Teknik Direktör: Ivan Hasek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Motella

Kırmızı kart: Barak (dk. 20) (Çekya)

Sarı kartlar: Salih Özcan, Kenan Yıldız (Türkiye), Schick (Çekya)