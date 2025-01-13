17 Yılda Beş Otopark Doldu

Mustafa Hakan Topçu, 17 yıl önce bir otoparkla başladığı yediemin işletmeciliğinde bugün beş otoparka ulaştığını ifade etti. “Otoparklarımız araçlarla dolup taştı. Şu an 22 dönüm alana yayılmış beş otoparkta 2.500’den fazla araç bulunuyor. Türkiye genelinde bu sayı çok daha fazla” dedi. Araçların %80’inin icralık olduğunu vurgulayan Topçu, bu durumun sadece işletmecilere değil, ülke ekonomisine de ciddi zarar verdiğini söyledi.

Tasfiye Süreci Tıkanmış Durumda

2022 yılında çıkan tasfiye yasasına rağmen, bugüne kadar sadece 350 aracın işlem gördüğünü ifade eden Topçu, “Bunların yalnızca 40-50 tanesi satılabildi. Tasfiye işlemleri daha etkin yapılsa, 22 dönümlük alan yerine 5 dönümde bu işi halledebilirdik. Ancak mevcut sistem nedeniyle araçlar çürümeye terk ediliyor” dedi.

“Herkes Sorumluluktan Kaçıyor”

Tasfiye sürecinde yaşanan tıkanıklığın temel sebebinin sorumluluk almaktan kaçınılması olduğunu belirten Topçu, “Avukatlar araçları bağlatıyor, ancak satış sürecine girmiyorlar. Devletin alacakları öncelikli olduğu için, bu süreçte masraf yapıp gelir elde edemeyeceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden araçlar yıllarca bekliyor. Ekonomik değeri düşük araçların hızla tasfiye edilmesi için sistem değişikliği şart” dedi.

Lüks Araçlar ve Motosikletler

Yediemin otoparklarında motosikletlerin de ciddi sorun teşkil ettiğini belirten Topçu, “Motosikletlerin ekonomik değeri genelde düşük. Bir motosikleti bağlamanın maliyeti, satış fiyatını aşıyor” diyerek bu durumun sistemi mantıksız hale getirdiğini söyledi. Ayrıca, gümrük ihlali nedeniyle bağlanan lüks araçların süreçlerinin daha karmaşık olduğunu belirterek, “Bu araçların cezalarını ödeyen sahipleri, araçlarını teslim alabiliyor. Ancak çoğu durumda süreç tıkanıyor ve araçlar otoparklarda bekliyor” ifadelerini kullandı.

Araçların parçalarının dahi ekonomiye kazandırılabileceğini ifade eden Topçu, “Bu araçların içerisindeki parçalar bile ithal ediliyor ve dövizle geliyor. En azından bu parçalar kullanılabilir hale getirilmeli. Ancak mevcut sistemde milli servetimiz çürümeye terk ediliyor” dedi.

Çözüm İçin Sorumluluk Şart

Topçu, yediemin işletmecilerinin yükünün ağır, yetkilerinin ise sınırlı olduğunu vurgulayarak, “Kira maliyetleri ve masraflar arttı, işin sürdürülebilirliği zorlaşıyor. UYAP sisteminde araçların durumunu bile göremiyoruz” dedi. Çözüm için yönetmeliklerde değişiklik yapılması gerektiğini belirten Topçu, her kurumun kendi alacaklı olduğu araçların tasfiye sürecini hızla gerçekleştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Milli servetin çürümemesi için devlet ve ilgili kurumların hızla harekete geçmesi gerekiyor. Tasfiye süreçlerinin hızlandırılması ve daha etkin bir sistem kurulması, hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de yediemin otoparklarının üzerindeki yükü azaltacaktır.