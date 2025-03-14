Fenerbahçeli Boksörlerden Büyük Başarı

Turnuvanın çeyrek final etabında mücadele eden Fenerbahçeli sporcularımızdan 54 kiloda Hatice Akbaş, Rus rakibi Karina Tazabekova’yı 4-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Slovak boksör Tamara Kubalova’yı 5-0'lık net bir skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. 81 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar, Özbek sporcu Sokhiba Ruzmetova’yı 5-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. 52 kiloda ise Buse Naz Çakıroğlu, Moğolistanlı Arinzul Chinabat’ı daha ilk rauntta RSC (hakem kararıyla) yenerek yarı finale yükseldi ve madalya kazanmayı garantiledi.

Gizem Özer ve Sema Çalışkan Çeyrek Finalde Elendi

Şampiyonanın çeyrek finalinde mücadele eden 60 kilodaki Gizem Özer, Slovak rakibi Miroslava Jedibekova’ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan ise Rus sporcu Elena Gapeshina’ya 5-0 kaybederek şampiyonaya çeyrek finalde nokta koydu.

Şampiyonada Yarı Final Heyecanı

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları önümüzdeki günlerde yapılacak. Türkiye’yi temsil eden milli sporcularımız, finale yükselmek için mücadele edecek. Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri ve antrenörler, sporcuların performansından duydukları memnuniyeti dile getirirken, yarı final karşılaşmalarında da büyük başarı beklediklerini ifade etti.

Milli boksörlerimizin şampiyonluk yolunda sergileyeceği performans büyük bir merakla bekleniyor.