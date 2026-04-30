Haziran ayının ilk haftasında yapılması planlanan kongre öncesinde konuşan Safi, adaylıktan geri adım atmayacağını vurgulayarak, “Bu seçimde yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmem” ifadelerini kullandı. Yönetim kadrosunun büyük bölümünü oluşturduğunu belirten Safi, projeleriyle camianın karşısına güçlü bir şekilde çıkacaklarını söyledi.

“50 milyon doları cebimden verdim”

Mali katkıları üzerinden de iddiasını ortaya koyan Safi, kulübe yaptığı destekleri hatırlattı. “Sponsorluk ya da hizmet karşılığı olmadan 15 ayda 50 milyon dolar verdim” diyen Safi, bu çıkışıyla seçim yarışında finansal gücünü de öne çıkardı.

Aydınlar’a sert gönderme

Safi’nin en dikkat çeken sözleri ise başkanlığa aday olması beklenen Mehmet Ali Aydınlar hakkında oldu. Geçmişte verilen sözleri hatırlatan Safi, “O gün söz verilen 45 milyon euro bugün kurla birlikte yaklaşık 100 milyon euro. Önce onu ödesin, ardından benim gibi 50 milyon dolar hibe etsin. Yarışa 2-2 başlayalım” diyerek açık bir meydan okuma yaptı.

“Çekilirse şaşırmam”

Aydınlar’ın adaylık sürecine de değinen Safi, “Çekilirse şaşırmam” sözleriyle seçim yarışının seyrine dair iddialı bir öngörüde bulundu.

3 Temmuz vurgusu ve rekabet söylemi

Safi, açıklamalarında 3 Temmuz sürecine de gönderme yaparak, o dönemde kulübe zarar verildiğini savundu. Rakip kulüp Galatasaray üzerinden de sert bir dil kullanan Safi, “Maddi manevi mücadele için geliyoruz” dedi.

Stat ve proje vaadi

Projelerine dair ipuçları da veren Safi, stadyumun yeniden yapılabileceğini ve kapasitenin artırılacağını belirtti. “Dünyanın en büyük limanlarından birini yaptım, stat da yaparız” diyerek altyapı ve yatırım konularında iddialı konuştu.

Seçimde tansiyon yükseliyor

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeni adaylara çevrilmiş durumda. Çok adaylı geçmesi beklenen seçim öncesi Safi’nin çıkışı, yarışın sert ve iddialı geçeceğinin sinyalini verdi.

Sarı-lacivertli camiada önümüzdeki günlerde diğer adayların açıklamalarıyla birlikte seçim atmosferinin daha da ısınması bekleniyor.