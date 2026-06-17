Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), gençlerin yerel yönetim süreçlerine aktif katılımını önceleyen çalışmalarıyla önemli bir başarıya daha imza atarak 'Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü 2026'nın sahibi oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliği ve kurumsal desteği, Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ve Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) iş birliğiyle, Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında yürütülen 'Anlamlı ve Kapsayıcı Gençlik Katılımının Geliştirilmesi (Akran)' Projesi çerçevesinde hazırlanan 'Genç Dostu Belediye Yönetişim Endeksi - Büyükşehirler Araştırması' sonuçları açıklandı. Araştırma tespitleri doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik kapsayıcı politikaları, katılımcı yönetim anlayışı ve genç dostu hizmet yaklaşımıyla 'Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü 2026' almaya layık görüldü. Ödülü, gençlik odaklı vizyonu ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla öne çıkan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan teslim aldı.

Zirvede, gençlerin yerel yönetimlerle daha güçlü bağlar kurması, karar alma mekanizmalarında etkin rol üstlenmesi ve kent yaşamına aktif katılımının artırılması gerektiği vurgulanırken Samsun'un bu alandaki çalışmaları örnek gösterilen uygulamalar arasında yer aldı. Ödül töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Bu kıymetli zirve vesilesiyle kamuoyuyla paylaşılan Genç Dostu Belediye Yönetişim Endeksi kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de ilk üç belediye arasında yer alarak 'Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü'ne layık görülmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz' diyerek şunları söyledi:

'Bu anlamlı ödül; gençlerin fikirlerine alan açma, onların bakış açılarını şehir yönetiminin doğal bir parçası hâline getirme gayretimizin ortak ölçütlerle karşılık bulması bakımından bizler için son derece kıymetlidir. Bizler Samsun'da, 'Bugünün Fikri Yarının Şehri' anlayışıyla hareket ediyoruz. 'Samsun'a Fikrinle Yön Ver' diyerek gençlerimizin şehir yönetimine fikirleriyle katkı sunabilecekleri zeminler oluşturmaya gayret ediyor; gençlik meclislerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla kurduğumuz diyalogu bu anlayışın en değerli parçalarından biri olarak görüyoruz. Bu anlamlı ödülün; ülkemizin tüm şehirlerinde gençlerin sesini daha da güçlendirmesine ve genç dostu yönetişim anlayışının yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle Avrupa Birliği Delegasyonuna, Akran projesi paydaş kurumlarına, Türkiye Belediyeler Birliğine, çalışma arkadaşlarımıza ve bu başarının gerçek ilham kaynağı olan Samsun'umuzun gençlerine gönülden teşekkür ediyorum.'