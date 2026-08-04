Quick Sigorta Halka Arzında Son Gün: 3,7 Milyar TL’lik Arz İçin Talepler Bugün Sona Eriyor

Tekfen Holding'de Devir Teslim: Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş Oldu!

Barem Ambalaj’da yeni gelişme: BARMA tüm BIST endekslerinden çıkarılıyor

Audi tarihinin en büyük SUV modeli Q9, markanın yeni amiral gemisi oluyor

Bewen Enerji, 3,8 milyar TL'lik Halka Arz ile Sermaye Piyasalarına Adım Atıyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Paylaşımda, 'Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza' ifadeleri kullanıldı.

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasaya ilişkin attığı imzayı sosyal medya hesabından yayımladı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin çerçeve yasa teklifine imza attığı fotoğrafa yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.