Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasaya ilişkin attığı imzayı sosyal medya hesabından paylaştı.
MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasaya ilişkin attığı imzayı sosyal medya hesabından yayımladı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin çerçeve yasa teklifine imza attığı fotoğrafa yer verildi.
Paylaşımda, 'Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza' ifadeleri kullanıldı.