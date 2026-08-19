Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' sloganıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kongrede mevcut başkan Selman Tuğ, yapılan seçim sonucunda yeniden MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı seçilerek güven tazeledi. Tuğ ile birlikte yeni yönetim kurulu üyeleri de göreve getirildi.

Kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman üstlenirken, programa MHP Kütahya Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı Veli Özdamar, KAÇEP Başkanı Aylin Yavuz Gitmez ile çok sayıda partili ve davetli katıldı.

Kongrede ayrıca MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve yönetimi, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe teşkilatları, AK Parti Kütahya il ve merkez ilçe yöneticileri, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Enver Erdoğan, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Kütahyaspor Asbaşkanları Sedat Ceylan ve Serkan Muştuer, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı şube başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri yer aldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Selman Tuğ, kongreyi büyük bir coşku, heyecan ve güçlü bir birliktelik içerisinde gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, programa katılan siyasi parti temsilcilerine, kamu kurumlarının yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına, oda başkanlarına, delegelere, basın mensuplarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Tuğ, kongrenin hazırlık sürecinde özveriyle çalışan Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve teşkilat mensuplarına da teşekkür ederek, 15. Olağan Kongre'nin MHP teşkilatına ve Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Kongrenin tamamlanmasıyla birlikte MHP Kütahya Merkez İlçe Teşkilatı'nda yeni dönem çalışmaları başlamış oldu.