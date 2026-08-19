AK Parti Bilecik heyeti muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Muhtarlar Derneğinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada mahalle ve köylerin ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik'in her köşesine hizmet ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'Şehrimizin her köşesine hizmet ulaştırmak, hemşehrilerimizin taleplerine çözüm üretmek ve Bilecik'imizi daha ileriye taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli görüşleri için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte istişare ediyor, birlikte çalışıyor, birlikte Bilecik için yol yürüyoruz' dedi.