AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek miting öncesinde vatandaşlar alanı doldurdu.

AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutluyor. 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır' sloganıyla gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Miting öncesinde vatandaşlar Başkent Millet Bahçesi'ne alınmaya başlandı. Programa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görülürken, alanı dolduran vatandaşlar AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pankartlar açtı.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine yaklaşık 100 bin kişinin davet edildiği öğrenildi. Davetliler arasında partinin kurucuları, geçmiş dönem bakanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra halen görevde bulunan isimler de yer alıyor. Partinin kuruluşundan bugüne görev alan isimlerin bir araya gelmesinin beklendiği programda, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında partinin geride bıraktığı çeyrek asra ve gelecek döneme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti'nin 25'inci yıl kapsamında özel logo hazırlanırken, logoda Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yüksek hızlı tren, yerli otomobil ve savunma sanayisi araçlarının yanı sıra sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen figürlere yer verildi. Miting alanında da 25'inci yıla ilişkin hazırlıklar dikkat çekerken, vatandaşların açtığı pankartlar ve yoğun katılım program öncesinde alandaki hareketliliği artırdı.