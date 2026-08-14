Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Sayfiye Mahalle Muhtarı Harun Ormancı'nın daveti üzerine muhtarla bir araya gelerek mahallenin ihtiyaç ve talepleri üzerine istişarelerde bulundu.

Mahallenin ihtiyaç ve beklentilerinin ele alındığı görüşmede, çözüm önerileri değerlendirilerek Darende için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Bozkurt, nazik daveti ve misafirperverliği dolayısıyla Muhtar Harun Ormancı'ya teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akılla Darende için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.