Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç başkanlığındaki heyet gün boyunca süren kapsamlı program dahilinde İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bir dizi temas, kurum ziyareti ve teşkilat açılışı gerçekleştirdi.

İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Başkanlarının tam kadro katıldığı heyet, her iki ilçede mülki idare amirlerinden STK temsilcilerine, belediye başkanlarından Cumhur İttifakı ortaklarına kadar geniş bir yelpazede temaslarda bulundu. Ziyaret maratonu, coşku ve dualar eşliğinde açılan yeni ilçe hizmet binalarıyla taçlandı.

İslahiye'de teşkilat ruhu ve devlet-millet buluşması

Gerçekleşen programın ilk durağı olan İslahiye'de temaslar Kaymakam Emre Oğuztürk ziyaretiyle başladı. Siyasi ve kurumsal istişareler kapsamında AK Parti İslahiye İlçe Başkanı Reşit Uluşan ile bir araya gelen heyet, Cumhur İttifakı'nın sahadaki sarsılmaz koordinasyonunu vurguladı. Bölge ekonomisinin nabzını tutmayı ihmal etmeyen MHP yönetimi, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen ve İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan'ı da ziyaret ederek esnafın, üreticinin ve çiftçilerin taleplerini tek tek dinledi.

İslahiye programı, MHP İslahiye İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının görkemli açılış töreniyle son buldu. Vatandaşların ve partililerin yoğun katılımıyla okunan dualarla açılan yeni bina, MHP'nin ilçedeki kurumsal gücüne güç kattı.

Nurdağı'nda tam uyum ve geleceğe yürüyüş

İslahiye'nin ardından Nurdağı'na geçen MHP Gaziantep İl Teşkilatı, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki kamu yatırımlarını değerlendirdi. Ardından Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve AK Parti Nurdağı İlçe Başkanı Mustafa Yiğit ile bir araya gelen Mehmet Sait Kılıç, ilçeye kazandırılacak projeler ve ortak yerel yönetim hizmetleri üzerine stratejik değerlendirmelerde bulundu.

Nurdağı programının sonunda ise MHP Nurdağı İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası, coşkulu bir kalabalığın katılımıyla hizmete açıldı.

'Bugün dünden çok daha güçlü ve kararlıyız'

İslahiye ve Nurdağı ilçelerine yapılan ziyaretlerin sadece rutin bir ziyaret olmadığının altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Bugün İlahiye ve Nurdağı'nda karşılaştığımız tablo teşkilatımızın gücünün, sarsılmaz birliğinin ve kararlılığının en somut nişanesidir' dedi.

Cumhur İttifakı'nın samimi gayretleriyle bölgenin yeniden ayağa kalktığının altını çizen MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Milliyetçi Hareket Partisi olarak Gaziantep'imizin her bir köşesinde, her bir sokağında ve her bir hanesinde vatandaşlarımızla kucaklaşmaya, dertleriyle hemhal olup geleceği omuz omuza inşa etmeye devam ediyoruz. Bugün İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde ortaya koyduğumuz bu muazzam tablo, sadece rutin bir ziyaret programı değil, teşkilatımızın gücünün, sarsılmaz birliğinin ve kararlılığının en somut nişanesidir.

Bilindiği üzere, 6 Şubat depremlerinin en derin yaraları açtığı bu topraklarda, devlet-millet dayanışmasının en asil örneğini sergiledik. İslahiye ve Nurdağı, asrın felaketinde büyük acılar yaşadı, ancak devletimizin kararlılığı ve Cumhur İttifakı'mızın samimi gayretleriyle bölgeyi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Depremin izlerini silmek, hemşehrilerimizin güvenli yuvalarına ve huzurlu yarınlarına kavuşmasını sağlamak birinci önceliğimizdir. Hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabır diliyorum. Biz bu toprakları ihya etmeden, tek bir vatandaşımızın mağduriyeti kalmayana kadar durmayacağız. Diğer yandan, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öncülüğünde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, milletimizin geleceğini teminat altına alacak tarihsel bir iradedir. Terörün gölgesinden tamamen arındırılmış, huzur ve güven ikliminin hâkim olduğu bir Türkiye hedefine adım adım ilerliyoruz. İçeride birliğimizi tahkim ederken, dışarıda ve sınırlarımızda milli varlığımıza kasteden tüm unsurlara karşı duruşumuz nettir. Türkiye Yüzyılı, terörün bittiği, kardeşliğin ve kalkınmanın şahlandığı bir yüzyıl olacaktır. Şunun altını açıkça ve kalın çizgilerle çizmek isterim ki: Cumhur İttifakı ve teşkilatlarımız arasındaki uyum, inanç ve azim bugün dünden çok daha güçlüdür! Bizler sadece bugünü değil, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda geleceği planlıyoruz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin izinde, vatandaşımızın derdine derman olmak, esnafımızın ve çiftçimizin yanında durmak en temel vazifemizdir. Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan, aramıza nifak sokmaya çalışan hiçbir anlayış bu sağlam irade ve çelikten kenetlenme karşısında tutunamayacaktır. İslahiye ve Nurdağı'nda gerçekleştirdiğimiz kurumsal temaslar, ticaret ve ziraat odalarımızla yaptığımız verimli görüşmeler göstermiştir ki, milletimiz devletine ve ittifakına sonuna kadar güvenmektedir. Açılışını büyük bir gurur ve coşkuyla gerçekleştirdiğimiz İslahiye ve Nurdağı ilçe hizmet binalarımızın partimize, Cumhur İttifakı'mıza, Gaziantep'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu binalar, milletimize hizmet kapısı, derdi olanın sığınağı olacaktır. Memleketimize ve milletimize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.