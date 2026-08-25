1299 Bilecikspor Kulübü tarafından düzenlenen Bilecik CUP U12 Turnuvası nefes kesen müsabakalara sahne oldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda düzenlenen CUP U12 Turnuvası'na Hisareyn Spor, 4 Eylülspor, Pazaryerispor, Ihlamurkentspor, Gölcük Asarköyspor Kulübü, Balkan Termik Spor Kulübü, Bilecik Gençlerbirliği Spor Kulübü ve 1299 Bilecikspor Kulübü katıldı. A ve B Gruplarında 8 takımın mücadele ettiği turnuvada A Grubunu birinci bitiren 4 Eylülspor ile B Grubunu ikinci bitiren Balkan Termik Spor Kulübü, B Grubunu lider bitiren 1299 Bilecikspor Kulübü ile A Grubunun ikincisi Hisareyn Spor yarı finale yükseldi. Yarı final maçında rakiplerini yenen Balkan Termik Spor Kulübü ve Hisareyn Spor final maçında karşı karşıya geldi. Final maçında rakibin 3-0 yenen Balkan Termik Spor Kulübü turnuvanın şampiyonu oldu.

1299 Bilecikspor Kulübü Başkanı Muhammet Okur, turnuvaya birbirinden değerli 8 takımın katıldığı anlatarak, 'Final maçında Final maçında rakibin 3-0 yenen Balkan Termik Spor Kulübü turnuvanın şampiyonu oldu. Kendilerini canı gönülden kutlarız, başarıların devamını dileriz' dedi.