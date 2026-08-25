Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçiler; 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda ilk 4 günün ardından Erkekler serbest stilde mindere çıkan milli güreşçiler 3 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Milli güreşçi Ahmet Duman, 65 kilo finalinde Arnavutluk'tan Zelimkhan Abakarov'u 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden Hakan Büyükçıngıl da Mısırlı rakibi Abdelrahman Sheyata'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İsmail Küçüksolak, 86 kilo finalinde Yunanistan'dan Georgios Kougiomtsidis'e yenilerek gümüş madalya aldı.

Milli güreşçilerden Yasin Yeşil ile Resul Güne ise üçüncülük müsabakalarında rakiplerine üstünlük sağlayarak bronz madalya kazandı.

Nordik sisteminin uygulandığı serbest stil 57 kiloda tüm maçlarını kazanan Muhammet Karavuş da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Türkiye böylece erkekler serbest stilde 6 sıklette de madalya (3 altın, 1 gümüş, 2 bronz) kazanma başarısı gösterdi.

Organizasyonda 4 günün ardından toplam madalya sayısını 27'ye (13 altın, 6 gümüş, 8 bronz) çıkaran Türkiye, ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.