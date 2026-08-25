Niğde'nin Gümüşler beldesine bağlı Tumlu Yaylası'nda kiraz hasadı başladı. Yaklaşık bin 900-2 bin metre rakımda gerçekleştirilen hasat programında, bölgeye kazandırılan asfalt yolun da açılışı yapıldı.

Kiraz hasadı ve yol açılışı dolayısıyla düzenlenen programa AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ve AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ katıldı. Programda konuşan Milletvekili Cevahir Uzkurt; Tumlu Yaylası'nın yüksek rakımının kiraz üretiminde önemli bir avantaj sağladığını belirtti. Yüksek kesimde üretim yapılması nedeniyle bölgedeki kirazların diğer üretim merkezlerinde hasat tamamlandıktan sonra olgunlaştığını ifade eden Uzkurt, bu durumun Tumlu kirazına ekonomik ve ticari açıdan ayrı bir değer kazandırdığını söyledi. Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ise yıllardır beklenen asfalt yolun hizmete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni yolun ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra güzergah üzerindeki tarım arazileri ve arsaların değer kazanmasına da katkı sağlayacağını belirten Uzan, 'Bugün Tumlu Yaylamızda hem kiraz hasadımızın bereketini yaşadık hem de yıllardır beklenen önemli bir hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu paylaştık. Yılların ardından Tumlu Yaylamızı asfalt yola kavuşturduk' dedi.

Doğalgazdan asfalta, altyapıdan üretime kadar Gümüşler'in gelişmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uzan, beldeye kazandırılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek yatırımların devam edeceğini kaydetti.