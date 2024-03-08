Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verisini açıkladı. Buna göre, tarımsal işletmelerde 2023 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 114,6 artarak 512 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 105,2 artarak 13 bin 435 TL oldu.

Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 115,7 artış göstererek 545 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 113 artış göstererek 479 TL oldu.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 112 oranında artarak 14 bin 266 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 88,1 artarak 10 bin 146 TL oldu.

Mevsimlik işçilerde en yüksek günlük ücret Kahramanmaraş ilinde ödendi

Tarımsal işletmelerde 2023 yılında mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 868 TL, kadın işçiler için 794 TL ile Kahramanmaraş ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 407 TL ile Hatay, kadın işçiler için ise 344 TL ile Mersin ilinde gerçekleşti.

Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Ankara ilinde gerçekleşti

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 15 bin 810 TL ile Ankara'nın, kadın işçilere 12 bin 501 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 9 bin 825 TL, kadın işçiler için 9 bin 349 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.