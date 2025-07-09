6 AYA KADAR VADELİ HESAPLARDA STOPAJ %17,5’E ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeye göre:

6 aya kadar vadeli mevduatlarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltildi.

1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı şimdilik değişmedi ve yüzde 10 olarak kaldı.

Bu oranlar, özellikle kısa vadeli birikim tercih eden yatırımcıların net kazancını düşürecek.

FONLARDA DURUM DAHA KARMAŞIK

Yatırım fonlarında da benzer bir artış söz konusu. Yeni fon alımlarında stopaj oranı artık yüzde 17,5 olacak. Ancak mevcut fon portföyleri bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Dikkat çeken bir diğer detay ise mevcut fonlara ekleme yapılması durumunda. Eğer bir yatırımcı mevcut fonuna ilave yaparsa, bu ilave tutar yeni oran olan %17,5 stopaj üzerinden vergilendirilecek. Bu nedenle yatırımcılara, yeni alım yaparken aynı getiriyi sağlayan farklı fonları tercih etmeleri ya da ayrı hesaplar üzerinden alım yapmaları öneriliyor.

MEVCUT MEVDUATLARDA ESKİ ORANLAR GEÇERLİ

Vadesi henüz gelmemiş mevcut mevduat hesapları için eski stopaj oranları uygulanmaya devam edecek. Ancak vade dolduğunda ve yenileme yapıldığında, yeni oranlar geçerli olacak.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Yapılan bu düzenleme, stopaj açısından Cumhuriyet tarihinin mevduattan alınan en yüksek vergi oranı olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre bu adım, politika faizleri düşürülmeden piyasadaki reel faizleri aşağı çekmeyi hedefleyen “örtülü” bir strateji olarak görülüyor.

NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar, özellikle kısa vadeli TL yatırımlarında net getiri oranını düşüreceği için yatırımcıyı daha uzun vadeli vadeye veya alternatif yatırım araçlarına yönlendirebilir. Döviz, altın, borsa veya daha uzun vadeli yatırım fonları gibi seçenekler ön plana çıkabilir.