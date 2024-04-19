CHP'nin zaferiyle sonuçlanan 31 Mart yerel seçiminin ardından AKP içinde başlayan tartışmanın taraflarından eski milletvekili ve MKYK üyesi Metin Külünk, bu defa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu hedef aldı.

Yüzde 51'den fazla oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, buluşmadan bir kareyi sosyal medya hesabından "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu’nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" notuyla paylaştı. Bu paylaşımı alıntılayan AK Partili Metin Külünk, Hisarcıklıoğlu'nu "Fırsatçılık" ve "Kendine yeni liman aramak"la suçladı.

Külünk'ün paylaşımı şöyle:

“Fırsatçıları ve de gülen yüzünün arkasında asıl yüzlerini saklayan profilleri çok iyi tanırız. Yıllardır Ankara’da içinde olduğu kurumda derebeylik yapanlardan ve her devrin kazananı olmayı ilke haline getirmiş duruşları olmayan modellerden bu ülke çok çekti. Fırsatçıları her iktidar karşısında el pençe divan durup, şartlara göre kendilerine yeni liman arayanları iyi biliriz. Ama bir şeyde söylemek isteriz, bilmesi gerekenlerin de bilmesini canı gönülden temenni ederiz. En zor zamanlarımda tereddütsüz yanlarında olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim sonrasında verdikleri fotoğraf ile ne mesaj vermek istiyorları kimse anlamıyor zannetmesinler?”