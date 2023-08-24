İşte piyasalarda son durum:

Güne 27,21 TL'den başlayan Dolar 26,62 TL'den,

29,65 TL'den başlayan Euro 29,01 TL'den,

34,78 TL'den başlayan Sterlin 33,94 TL'den,

18,80 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,38 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 27,21 TL'den, Euro 29,55 TL'den, Sterlin 34,56 TL'den, Japon Yeni ise 18,80 TL'den işlem görmüştü.

Güne 1.920 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.919 Dolar'dan,

1.680 TL'den başlayan Gram altın 1.680 TL'den,

2.838 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.832 TL'den,

11.675 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11.654 TL'den,

21,26 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 21,17 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.915 Dolar'dan, Gram altın 1.676 TL'den, Çeyrek altın 2.838 TL'den, Cumhuriyet altını 11.675 TL'den, Gram Gümüş ise 21,17 TL'den fiyatlanmıştı.

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 472 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 464 Dolar'dan,

1.677 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.669 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,20 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,25 Dolar'dan işlem görüyor.