Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Mart ile biten haftada 12 milyar 167 milyon dolar azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Mart ile biten haftada 12 milyar 167 milyon dolar azalarak, 177 milyar 458 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 5 milyar 806 milyon dolar artarak 55 milyar 486 milyon dolardan 61 milyar 292 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 19 Mart haftasında 17 milyar 974 milyon dolar azalarak 134 milyar 140 milyon dolardan 116 milyar 166 milyon dolara indi.