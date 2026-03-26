Seçim sürecine dair spekülasyonlara son noktayı koyan Yıldırım, bir daha asla başkan adayı olmayacağını kesin bir dille ifade etti.

Yeni Rolü: Başkanlıktan Öte Destek

Yıldırım, her ne kadar resmi olarak aday olmasa da kulüple olan bağını koparmayacağını şu sözlerle belirtti:

Aktif Takip: "Başkanlığımdan daha fazla Fenerbahçe ile ilgileneceğim."

Maddi ve Manevi Destek: Kulübün ihtiyaç duyduğu her noktada elini taşın altına koymaya hazır olduğunu vurguladı.

Proje Odaklı Yaklaşım: Hayata geçirilmesini istediği özel projeler için çaba sarf edeceğini söyledi.

Camia İçin "Konsorsiyum" Çağrısı

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün geleceği için reçetesini de sundu. Fenerbahçe’nin bölünmüşlükten kurtulması gerektiğini belirten Yıldırım, "Tüm camianın etrafında birleştiği bir başkan olmalı" diyerek bir konsorsiyum ihtiyacına dikkat çekti.

Mevcut Yönetime Eleştiri

Açıklamalarında geçmişteki yatırımlarına da değinen efsane başkan, sitem dolu bir not düştü:

"Biz zamanında çok taşınmaz yatırımı yaptık. Sonraki başkanlar buralardan kulübe para kazandırdılar. Keşke onlar da üzerine bir çivi çaksalardı."

Seçim Öncesi Kartlar Yeniden Karılıyor

Yaz aylarında yapılması beklenen kongre öncesi Aziz Yıldırım’ın bu çıkışı, "çatı aday" formüllerini ve kulüp içi dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Yıldırım artık bir aday olarak değil, bir akil figür ve destekçi olarak kulüp siyasetindeki yerini koruyacak.