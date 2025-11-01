Kota uygulaması nedeniyle Merkez Bankası’nın doğrudan yürüttüğü altın alımları, piyasalarda arzı kısıtlamış ve zaman zaman dengesizliklere neden olmuştu. Yeni kararın ardından sektörde hem üretici hem de esnaf açısından daha dengeli bir dönem bekleniyor.

Uzmanlar, altın alımının durdurulmasının ardından piyasada ham altın arzında artış yaşanabileceğini, bunun da üretim kapasitesini ve atölye faaliyetlerini doğrudan destekleyeceğini belirtiyor. Özellikle sınırlı arz nedeniyle son dönemde yükselen gram altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş ihtimali öne çıkıyor.

Ekonomistler, kararın kalıcı hale gelmesi durumunda piyasalarda istikrarın güçleneceğini ve ticari hareketliliğin artacağını ifade ediyor. Bu gelişmenin, özellikle altın üretimi ve satış hacmi yüksek şehirlerde ekonomik canlılığı desteklemesi bekleniyor.

Vatandaşlara ise bu süreçte temkinli hareket etmeleri, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı sabırlı olmaları öneriliyor. Altının uzun vadede güvenli liman olmaya devam ettiği, ancak kısa vadede piyasalarda geçici dalgalanmalar yaşanabileceği vurgulanıyor.