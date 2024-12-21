eni Hedefler ve Düzenlemeler

TCMB’nin açıkladığı düzenlemelerle KKM hesaplarındaki azalışı teşvik edecek kararlar şu şekilde sıralandı:

KKM’den TL’ye Geçiş Hedefi Düşürüldü: KKM’nin Türk lirasına dönüşümü için belirlenen toplam hedef oranı %70’ten %60’a indirildi.

KKM’nin Türk lirasına dönüşümü için belirlenen toplam hedef oranı %70’ten %60’a indirildi. Asgari Faiz Oranı Azaltıldı: KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı, politika faizinin %70’inden %50’sine düşürüldü.

KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı, politika faizinin %70’inden %50’sine düşürüldü. Zorunlu Karşılıklara Faiz Desteği Kaldırıldı: KKM hesapları için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi, yeni açılan ve yenilenecek hesaplar için kaldırıldı.

Düzenlemelerin Hedefi

Alınan kararlarla KKM’den TL mevduatlara geçişin hızlandırılması ve TL cinsinden varlıkların cazibesinin artırılması hedefleniyor. Merkez Bankası, bu adımların finansal istikrarı destekleyeceği ve TL’nin değerini korumaya yönelik politikaları güçlendireceğini belirtti.

KKM Sisteminin Rolü ve Geleceği

Kur Korumalı Mevduat hesapları, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı bir koruma aracı olarak devreye alınmış, fakat ekonomi üzerindeki etkileri uzun süredir tartışılıyordu. Yeni düzenlemelerle sistemden kademeli bir çıkış ve Türk lirasına dönüşümün teşvik edilmesi bekleniyor.

Ekonomi Yönetiminde Yeni Dönem

TCMB’nin bu adımları, Türk lirasının değer kazanmasını ve finansal sistemde daha dengeli bir yapının oluşturulmasını amaçlıyor. Düzenlemelerin, piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.