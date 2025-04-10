TCMB toplam rezervleri, söz konusu haftada 2 milyar 250 milyon dolarlık azalışla 154 milyar 261 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri ise 2 milyar 771 milyon dolarlık düşüş kaydederek 80 milyar 609 milyon dolardan 77 milyar 838 milyon dolara indi.

Öte yandan altın rezervlerinde artış yaşandı. 4 Nisan haftasında altın rezervleri 520 milyon dolarlık yükselişle 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara ulaştı.

Son haftalarda dalgalı seyreden rezervler, özellikle döviz tarafındaki hareketlilik nedeniyle yakından takip ediliyor.