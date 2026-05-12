Küratörlüğünü Tam Finans COO’su Sertaç Çıralı’nın üstlendiği sergi, 8 Mayıs’ta Tam Finans Genel Müdürlük binasında açıldı. Çalışanların, ailelerinin, iş ortaklarının ve sanatçıların üretimlerini aynı çatı altında bir araya getiren seçki, kurumun kolektif hafızasını görünür kılıyor.

Türkiye çapında genişleyen hizmet ağıyla faaliyetlerini sürdüren banka dışı finans sektörünün lider kuruluşu Tam Finans, kültür ve sanata verdiği desteği “Birikim: Bir Sanat Yolculuğu” sergisiyle sürdürüyor. Yaklaşık 9 yıldır devam eden sanat yolculuğunun yeni buluşması olan sergi, çalışanlardan sanatçılara, ailelerden iş ortaklarına uzanan çok katmanlı ortak hafızayı sanat aracılığıyla görünür kılıyor. 8 Mayıs’ta kapılarını açan sergi, 8 Haziran’a kadar Tam Finans Genel Müdürlük binasında sanatseverlerle buluşacak.

2012 yılından bu yana finansal kapsayıcılığı odağına alan Tam Finans, bugün 1200’e yakın çalışanı ve 52 şubesiyle Türkiye’nin dört bir yanında mikro KOBİ’lerin ve küçük işletmelerin büyümesine destek veriyor. Şirket, yıllar içerisinde oluşturduğu güçlü kurum kültürünü sanat ekseninde büyüterek “birikim” kavramını farklı perspektiflerle ele almaya devam ediyor.

Finansal Birikimden Kültürel Hafızaya

Tam Finans çalışanlarının ve aile üyelerinin üretimlerinden oluşan eserlerin yanı sıra, çalışanların kişisel koleksiyonlarından seçilen parçalar, geçmiş sergilerden kurum koleksiyonuna dahil edilen çalışmalar, usta sanatçıların eserleri ve yıllar içinde iş ortaklarına armağan edilen eserler de sergide yer alıyor. Resimden heykele uzanan seçki, ortak üretim kültürünü ve zaman içinde oluşan kurumsal hafızayı sanatın diliyle yorumluyor.

Sertaç Çıralı: “Kurum Kültürümüz Sanatla Büyüyor”

Serginin küratörlüğünü üstlenen ve sanatın kurum kültürünü besleyen önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı: “Tam Finans olarak ortaya koyduğumuz her yolculuğun merkezinde insan var. Finansal çözümlerde olduğu gibi kültür ve sanat alanında da kalıcı değer oluşturmayı önemsiyoruz. ‘Birikim: Bir Sanat Yolculuğu’ sergisi, yıllar içinde çalışanlarımızla, ailelerimizle, sanatçılarla ve iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz ortak hafızanın güçlü bir yansıması oldu. Biz gerçek birikimin; paylaşılan deneyimlerde, yaratıcılıkta ve geride bırakılan izlerde saklı olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ortak Hafızanın İzleri Aynı Çatıda

Tam Finans’ın yıllar içerisinde geliştirdiği sanat yaklaşımı, genel müdürlük ofislerini yaşayan bir sanat alanına dönüştürmesiyle gelişmeye devam etti. Bu kapsamda daha önce Süleyman Saim Tekcan, Lütfü Kaplanoğlu, Raşit Altun, Hüseyin Sartaş, Hasan Mutlu ve Alev Özas gibi önemli sanatçıların eserleri solo ve karma sergilerde yer alırken; genç sanatçılar ve farklı disiplinlerden üreticiler de sanatseverlerle buluşturuldu.

“Birikim: Bir Sanat Yolculuğu” sergisi, yıllar içinde oluşan eserleri ortak bir anlatıda buluşturarak ziyaretçilerini hem bireysel hem de kolektif hafızanın izlerini keşfetmeye davet ediyor.

Sergi 8 Haziran’a Kadar Ziyarete Açık

Quasar İstanbul’daki Tam Finans Genel Müdürlük binasında ziyarete açılan “Birikim: Bir Sanat Yolculuğu” sergisi, 8 Haziran’a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.