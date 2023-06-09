Henüz 40’lı yaşlarının başında olan Hafize Gaye Erkan, haberlerde parlak bir eğitim geçmişine sahip olması ve uluslararası finans alanındaki başarılı geçmişiyle ön plana çıkıyor.

Uzmanlık alanları bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon olan Gaye Erkan, Harvard Üniversitesi’nde İleri Yönetim Programı’na ve Stanford Üniversitesi’nde Şirket Yöneticiliği Liderlik Programı’na katılmış.

Erkan çalışma yaşamanın başında yaklaşık 10 yıl Goldman Sachs’ta idari müdür olarak çalıştı.

Goldman Sachs, ABD’deki çokuluslu bir yatırım bankası.

2014 ila 2021 yılları arasında San Francisco merkezli bir banka olan First Republic Bank’te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Banka, 2023 yılında iflas etti ve bu iflas, 2008’de batan Washington Mutual'dan sonra ABD bankacılık tarihindeki en büyük ikinci iflas olarak kayıtlara geçti.

Erkan, First Republic Bank’te Temmuz 2021 ve Aralık 2021 dönemi arasında eş CEO olarak görev yaptı.

LinkedIn sayfasında Erkan’ın 2019 ila 2021 yılları arasında Tiffany & Co.’daki Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunduğu, 2022’den bu yana Marsh McLennan’da Yönetim Kurulu üyesi olduğu ayrıca 2016’dan bu yana Princeton Üniversitesi’nin Yöneylem Araştırmaları veFinans Mühendisliği Bölümü’nde Danışma Kurulu’nda bulunduğu da yazıyor.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN OLUMSUZ SAYILABİLECEK ÖZELLİKLERİ NELER?

Hakkındaki olumsuz yorumlar neler?

Medyada yer alan haberlerde Erkan’ın eğitim başarısı ve iş hayatındaki deneyimi ön plana çıkarılırken bazı analizlerde ise Erkan’la ilgili bazı kaygılara da yer veriliyor.

Bunlardan biri Erkan’ın deneyim sahibi olduğu alanla ilgili.

Örneğin Reuters’ın geçtiğimiz yayımladığı bir analizde, Erkan’ın para politikası deneyimi olmadığı için uygulayacağı politikalara dair eğilimlerinin belirsiz olduğu belirtildi.

Bir diğer konu ise Erkan’ın First Republic Bank’in batış sürecindeki konumuyla ilgili.

Erkan, bankada yaklaşık altı ay eş CEO olarak görev yaptıktan sonra Aralık 2021’de görevinden istifa etti.

Uluslararası alanda çıkan bazı analizlerde Erkan’ın da konumundan dolayı bu süreçte kendisinin de sorumluluğu olduğu yazarken bazılarında ise Yönetim Kurulu’nu yaklaşan kriz konusunda uyardığı ancak yeni bir strateji konusunda ikna edemeyince istifa ettiği yazıldı.