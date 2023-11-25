TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Adıyaman’da iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu’nun düzenlediği toplantıya katılan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Deprem bölgesinde kayıtlı firmaların bankamız kaynaklı kullandıkları reeskont kredileriyle yatırım taahhütlü avans kredilerine ve finansmanlarına 180 güne kadar vade uzatımı tanıdık. Bu vade uzatımında faiz uygulanmaması gerektiğini söyledik. 116 farklı firmanın toplamda 206 krediden oluşan 2.7 milyar TL tutarında bir reeskont kredi geri ödeme yükümlülüğünü ve de bundan daha fazla tutarda taksit ödemesini erteledik. Alt yapı ve üst yapı projeleriyle alakalı da bankalarımızın afet bölgelerinde verecekleri kredilerden bütün sınırlamalardan veya menkul kıymet tesislerinden muaf tuttuk” dedi.

Erkan, faiz artırımı ile ilgili olarak ise, “En son dün attığımız adımla Para Politikası Kurul (PPK) metnimizde belirttiğimiz gibi artık atacağımız adımların son raddesine geldiğimiz, yüzde 35’den yüzde 40’a çıkan faiz ile normalde piyasalarda zaten bankacılık şuan bunun bir nebze faiz onayı söz konusudur. Bunların daha fazla değişmesini beklemediğimizi, bu sıkılaştırma adımlarımızın sonuna doğru geldiğimizi net bir şekilde söylüyoruz. Bundan sonraki atacağımız adımlarda önemli olan hemen akabinde PPK, akabinde reeskont kredilerinde yüzde 26 basit, yüzde 35 birleşik faizde sabit duracağımızı, kredi kartı faizlerinin azami oranda sabit tutacağımızı yılsonuna kadar ve de yatırım taahhüdü avans kredileri programının devamını da dile getirdik. Yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen faizlerle stratejik yatırımları Merkez Bankası olarak destekleyeceğimizi ve bu paketin devam edeceğini belirttik. Dolayısıyla amacımız bu parasal sıklaştırma seviyesinde enflasyonla mücadele sırasında hem patikamıza uyumlu bir şekilde gidebilmek hem de enflasyonun mevcut seviyesi söz konusu olduğunda büyümemize çok fazla sekte vurmadan ihracatçımıza, yatırımcımıza, istihdama yardımcı olacak destekleyecek programları devam ettirmektir, sürdürmektir. Şimdi bizim enflasyon görünümüne baktığımızda attığımız adımlardan, bunların birikimli ve gecikmeli etkilerini de göz önüne aldığımızda şuan 61,4 seviyelerinde olan yıllık enflasyonun yıl sonu yüzde 65 seviyelerine yükseleceği bekleniyor.

Baz etkisini de koyduğumuz zaman Mayıs 2024’te enflasyon tepe noktasını yapmasını bekliyoruz. Bunu da 70 ile 75 arasında enflasyon raporumuzda belirttik. Oradan daha sonra hem baz etkisi hem de attığımız adımların, hem talebi dengelemesi, hem rezervlerin artışı, hem CDS primindeki düşüş, hem fon akışını bir araya koyduğumuzda hepsini bunlarında etkisiyle Mayıs ayının sonundan itibaren hızlı bir enflasyon düşüşle dezenflasyon sürecine girip, Allah nasip ederse sene sonunda 2024’ün sonunda yüzde 36 rakamını öngördüğümüz enflasyon olarak açıkladık. Dolayısıyla bu enflasyon patikasına uyumlu sıkılaştırma sürecinin sonlarına doğru geldiğimizi ve buradaki sıkı duruşumuzun önemli olduğunu, şimdi burada en önemli şey hem ihracatçılarımızın hem ticaretçimiz, hem reel sektör, hem yatırımcılara gerekli desteği verebilmek, afet bölgesi dahil olmak üzere stratejik yatırımlara devam edebilmektir” diye konuştu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Adıyaman ziyareti çerçevesinde K2-B konteyner kenti ziyaret etti. Burada okul öğrencileriyle bir araya gelerek, vatandaşlar ile sohbet etti.