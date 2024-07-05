UEFA Disiplin Komitesi, milli futbolcu Merih Demiral'a Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle 2 müsabakadan men cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merih Demiral, CAS'a başvuracaklar.

UEFA, Merih Demiral'a "genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması" gerekçesiyle 2 maçtan men cezası verdi.

TFF CEZAYA İTİRAZ İÇİN CAS'A GİDİYOR

TFF, Demiral'a verilen cezayı CAS'a götürme kararı aldı. CAS’ın dosyayı hızlıca ele alıp, maç günü öğlen saatlerine kadar sonuçlandırması bekleniyor.