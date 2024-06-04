28 yıldır sporu ve sporcuyu pek çok alanda destekleyen ve bu desteğini 2022 yılında Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsorluğu ile güçlendiren Mercedes-Benz, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı için hazırlanan reklam filmini yayınladı. Mercedes-Benz’in “Yıldızlar Oyunu Değiştirir.’’ sloganıyla hayata geçirdiği ilk reklam filmi, her sporcunun birer yıldız olduğuna dikkat çekiyor. Gökyüzünde yıldızlarla çevrili bir ortamda geçen filmde yıldızları temsil eden toplar, oyuncuların estetik vuruşlarıyla parlayarak karanlık bir atmosferi aydınlığa kavuşturuyor.

“İşte dünyanın her yerinden görülen Türkiye takımyıldızı… Hepsi ayrı ayrı bizim takımın yıldızı.” mesajı ile yayınlanan film, takımın elde edeceği büyük başarılarla Türkiye’yi gururlandırmaya ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceğini vurguluyor. Mercedes-Benz’in Filenin Sultanları’na zirvede başarılar dilediği reklam filmi, milli takım sezonu boyunca izleyicilerle buluşacak.