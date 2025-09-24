44 ülkeden aktivistlerin desteklediği filo, Gazze’ye uygulanan yasa dışı kuşatmayı delmeyi hedefliyor.

GSF tarafından yapılan açıklamada, “Çok sayıda İHA’nın teknelerimizin üzerine tanımlanamayan cisimler bıraktığı, iletişim sistemlerimizin kesintiye uğradığı ve bazı teknelerde patlama seslerinin duyulduğu” bilgisi paylaşıldı. Filo, bu saldırıların korku yaratmayı amaçlayan bir psikolojik operasyon olduğunu belirterek, “Bu taktikler bizi korkutamaz” mesajını verdi.

“İsrail’in Vandal Soykırımı Karşısında Daha Kararlıyız”

Açıklamada, Gazze’de süren açlık ve soykırım dehşetinden İsrail ve müttefikleri sorumlu tutuldu:

“İsrail’in vandal ve soykırımcı politikaları mide bulandırıcı. Kararlılığımız her zamankinden daha güçlü. Bu yıldırma girişimleri, Gazze’ye insani yardım ulaştırma ve yasa dışı kuşatmayı delme görevimizden bizi alıkoyamayacak.”

Küresel Sumud Filosu, dünyanın farklı bölgelerinden yola çıkan teknelerle Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Ancak İsrail’in ablukası ve son saldırılar nedeniyle filonun yolculuğu daha da riskli hale gelmiş durumda.