Türkiye kamyon pazarının öncüsü Mercedes-Benz Türk’ün Sağlık Bakım Tırı uygulamasının 2023’teki yeni durağı Aksaray oldu. Mercedes-Benz Türk, 26 Mayıs’ta Reşadiye’de gerçekleştirdiği yılın ilk uygulamasının ardından 7 Haziran’da Aksaray Fabrikası’nda yer alan Sağlık Bakım Tırı’nda kamyon şoförlerine berber, doktor, fizyoterapist ve eğitim hizmeti verildi. Türkiye’de bir ilk olarak 2022’de başlayan uygulama çerçevesinde 10 noktada 3500 kamyon şoförüne ulaşan Mercedes-Benz Türk, 2023 sonuna kadar ise İstanbul, Aksaray, Gaziantep ve Düzce’de 2 farklı lokasyon olmak üzere Manisa, Bursa, Amasya, Mersin, Erzincan ve Adana’da bu sayının daha da üzerinde şoföre ulaşmayı hedefliyor.

Actros L 1851 LS modeli özel olarak tasarlandı

Kamyon şoförlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmesi için özel olarak tasarlanan dorsesiyle Actros L 1851 LS model Sağlık Bakım Tırı’nda şoförlerin ön muayenesini gerçekleştiren iç hastalıkları uzmanı, gerekli gördüğü kişileri tedavi olmaları için sağlık kuruluşlarına yönlendirdi. Fizyoterapistin uzun yol şoförlerine araç içinde yapabilecekleri hareketleri ve doğru oturma pozisyonlarını anlattığı etkinlikte, Sağlık Bakım Tırı’nda bulunan berberler de şoförlerin saç ve sakal bakımlarını gerçekleştirdi. Gelen istek üzerine 2023’te ekibe dahil edilen psikolog şoförlere destek verdi. Bu yılın yenilikleri arasında eğitim de yer aldı. Aksaray Fabrikası’nda bulunan Sağlık Bakım Tırı‘na gelen şoförlere, uzmanlar tarafından eğitim verildi. Yaşamlarının büyük bir bölümünü yollarda geçiren şoförlerin sağlık ve konforuna katkıda bulunmayı amaçlayan Mercedes-Benz Türk’ün Sağlık Bakım Tırı, en yoğun olarak kullanılan hatlarda konumlandırılıyor. Sağlık Bakım Tırı hizmetlerinden, etkinlik alanlarında mola veren tüm kamyon şoförleri faydalanabiliyor.

Dünya standartlarında yerli üretim

Sağlık Bakım Tırı’nın hizmet verdiği Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 30 yılı aşkın süredir İç Anadolu Bölgesi’nde kamyon ve çekici üreterek Türkiye’nin hizmetine sunuyor. Actros ve Acros model kamyonları üreten ve dünya standartlarında yerli üretim gerçekleştirilen Aksaray fabrikası, bugün gelinen noktada Daimler Truck AG'nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda. Ülkedeki varlığı 60 yıla yaklaşan Merrcedes-Benz Türk, dün ve bugün olduğu gibi, gelecekte de üretimi, ihracatı, istihdamı, AR-GE faaliyetleri ve kurumsal sosyal fayda programları ile Türkiye için değer üretmeye devam edecek.