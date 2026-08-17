Darende Belediyesi tarafından bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali için geri sayım başladı.

Darende'nin köklü geleneklerini ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenecek festival, 28-29-30 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında kortej yürüyüşü, karakucak güreşleri, geleneksel Türk okçuluğu, yemek yarışması ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ata sporu karakucak güreşini yaşatacak ve kültürel değerleri gelecek nesillere taşıyacak festivale tüm hemşehrileri ve misafirleri davet etti.

Festivalin Darende'nin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle üç gün boyunca renkli etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi.