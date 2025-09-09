Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ikinci olarak Türkiye’ye tarihi bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, sahadaki başarılarının ötesinde disiplin, özgüven ve takım ruhuyla yeni nesillere ilham veriyor.

Araştırmaya göre, çocukların yüzde 11’i futbol, voleybol, basketbol, yüzme, tenis ve jimnastik gibi sporlara yöneliyor. En dikkat çekici veri ise kız çocuklarının yüzde 19’unun voleybolcu olmayı hayal etmesi. Araştırma, mesleklerin cinsiyet ayrımı olmadan seçildiği bir algının çocuklar arasında giderek güçlendiğini de ortaya koyuyor.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, araştırma sonuçlarını değerlendirirken “Çocuklar, hayal dünyalarını zenginleştiren ve kendi hikâyelerini yazmalarına ilham veren figürlere ihtiyaç duyuyorlar. Filenin Sultanları, azim ve dayanışmanın başarıya nasıl dönüştüğünü göstererek kız çocuklarının özgüvenini artırıyor. Bu veriler, yeni nesillerin toplumsal kalıpları kırarak potansiyellerini ortaya çıkarma yolunda önemli bir adım” dedi.

Kadın Temsiliyetinin Gücü

Uzmanlara göre kadın sporcuların uluslararası başarıları, kız çocuklarının hayal dünyasında önemli bir yer tutuyor. Filenin Sultanları’nın başarı öyküsü, kadınların spor ve mesleklerdeki temsiliyetinin yeni nesillerin önündeki görünmez engelleri kaldırdığını bir kez daha kanıtlıyor.

KidZania’da Spor Tercihleri Öne Çıkıyor

Araştırmanın KidZania İstanbul özelindeki sonuçlarında da spor, çocukların meslek hayallerinde üst sıralarda yer aldı. Kız çocukları için sporcu mesleği üçüncü sırada, erkek çocuklar için ise ikinci sırada geliyor. KidZania’nın spor aktivitelerine verdiği önem ve rol model programları, çocukların spora ilgisini artırıyor.