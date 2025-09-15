Güncel sanat alanında üretim yapan erken dönem sanatçılara finansal desteğin yanı sıra mentorlar ve kültür-sanat profesyonelleriyle bir araya gelme imkânı sunan program, bu yıl da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaparak desteğini çeşitlendirdi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in katılımıyla İKSV’nin bulunduğu Nejat Eczacıbaşı Binası’nda gerçekleşen buluşmada SaDe programı kapsamında desteklenen sanatçılar projelerindeki güncel gelişmeleri paylaşırken katılımcılarla fikir alışverişinde bulundular.

Yaklaşık 40 yıldır “Kültür-sanatın #daima yanında” mottosunun rehberliğinde pek çok çalışmaya destek vererek çeşitli projelere imza atan Mercedes-Benz Türk, görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıların gelişimlerine ve üretim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) yürütücülüğünde hayata geçirilen SaDe’ye (Sanatçı Destek Fonu) destek vermeye devam ediyor. Her yıl beş sanatçıyı destekleyen program bu yıl Şubat 2023 depremlerinden etkilenen sanatçıların tasarı aşamasındaki projelerini hayata geçirebilmelerine odaklandı ve destek kapsamı altı sanatçı ile genişletildi.

GENÇ SANATÇILAR DESTEKLENECEK

Sanatçılar; Aylin Çankaya, Cemil Çalkıcı, Gökçe Çetin, Macide Yalçınkaya, Nesime Karateke ve Rozelin Akgün, programın ikinci döneminde İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün’ün katılımıyla bir araya geldi. Sanatçılar, proje ekipleri ile gerçekleştirdikleri bire bir görüşmelerin ardından, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile bir araya gelerek, eser üretimleri ve sergileri için gerekli platform ve destekleri değerlendirdiler.





ÜLKEMİZİN KÜLTÜR GELECEĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, buluşmada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde faaliyet gösterdiğimiz yaklaşık 60 yıl boyunca, üreterek ekonomiye katkı sağlamanın yanında iyi bir kurumsal vatandaş olmayı ve topluma fayda sağlamayı her zaman işimizin bir parçası olarak gördük. Bu anlayışla eğitim, kültür-sanat ve spor gibi toplumsal fayda yaratan alanlara uzun yıllardır sürdürülebilir destek sağlamaya özen gösteriyoruz. Kültür-Sanat alanındaki desteklerimizi İKSV iş birliği ile yaklaşık 40 yıldır kararlılıkla sürdürüyoruz. İKSV’nin yürütücülüğünde ve proje ortaklığımızla gerçekleştirilen SaDe – Sanatçı Destek Fonu, bu vizyonumuzun önemli bir parçası.

Her programımızda olduğu gibi SaDe programımızda da her yıl günün koşullarını değerlendiriyor, programın içeriğini o günün ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz.

Her yıl beş sanatçıyı destekleyen programımızda bu sene, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıları desteklemeye odaklandık ve destek kapsamımızı altı sanatçı ile genişlettik.

SaDe ile sanatçılarımıza yalnızca maddi katkı sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda projelerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları profesyonel desteği İKSV yürütücülüğünde ve alanında uzman sanatçıların mentorluklarıyla sağlayarak, güvenli ve üretken bir alan da oluşturuyoruz.

Bugün burada buluşma amacımız da sanatçılarımızla bir araya gelmek, onları yakından tanımak, projelerinin arkasındaki hikâyeleri kendilerinden dinlemek ve önümüzdeki dönemde eser üretimleri ile sergileri için gerekli platform ve destekleri değerlendirmekti. Hep birlikte keyifli, verimli ve geleceğe dair planlarımızı konuştuğumuz bir gün geçirdik.”



UZUN SOLUKLU BİR PROJE OLACAK

Mercedes-Benz Türk, sosyal fayda sağlayan projelerde sürekliliği esas alarak hareket ediyor. Bu anlayış doğrultusunda SaDe programı da yalnızca bir sponsorluk ilişkisi değil, yaratıcı üretimin desteklendiği, toplumsal gelişime katkı sunan uzun soluklu bir iş birliği modeli olarak öne çıkıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen buluşma, sanatçılar için hem üretimlerine dair fikir alışverişinde bulunabildikleri hem de kurumsal temsilcilerle doğrudan temas kurabildikleri değerli bir platform sundu. Mercedes-Benz Türk ise kültür-sanata verdiği desteği bir kez daha somut biçimde ortaya koydu.

Geleceğin sanatçılarına ilham vermeyi ve kültürel çeşitliliği beslemeyi hedefleyen Mercedes-Benz Türk, önümüzdeki dönemde de genç yetenekleri desteklemeye ve Türkiye’nin kültürel zenginliğine katkı sunmaya kararlılıkla devam edecek.