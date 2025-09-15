Bambum Genel Müdürü Selman Yar, fuarda Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a verdiği röportajda markanın 15 yıllık global yolculuğunu anlattı. “Biz bambucuyuz ve 7 yıldır Türkiye’de üretim yapıyoruz. 50’den fazla ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Her yıl ürün yelpazemizi genişletiyor, tüketicilerin kullanımını kolaylaştıracak yenilikler geliştirmeye odaklanıyoruz” diyen Yar, girişimci ruhunu ve inovasyona olan bağlılığını ortaya koydu.

Fuarda öne çıkan ürünler arasında patentli çelik-bambu kesme tahtaları, bambu saplı çaydanlıklar, mokapotlar, yerli üretim servis setleri ve şık kahvaltılıklar yer aldı. Yar, “150-200 yeni ürünümüz var. Fuar boyunca tüm dünyadan gelen ziyaretçilere inovatif çözümlerimizi sunuyoruz” dedi.

Bambum’un ihracat ağı her geçen yıl genişliyor. Selman Yar, “2025 yılında faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 60’tan 70’e çıkararak global arenada daha etkin olmayı hedefliyoruz. Balkan ülkeleri çay takımlarımızı, Batı Avrupa peynir sunumlarımızı, Kuzey Avrupa ise ürünlerimizi sağlıklı ve çevre dostu olması nedeniyle tercih ediyor” açıklamasında bulundu.

Yurt içi pazarda ise Bambum, 3.000’den fazla perakende noktasında, zincir mağazalarda, AVM’lerde ve online satış platformlarında tüketicilere ulaşabiliyor. Yar, “Hedefimiz çok yükseklerde değil, önce bir basamak yukarı, sonra bir basamak daha. Her yıl yeniliklerle markamızı büyütmeye devam ediyoruz” diyerek markasının stratejik vizyonunu paylaştı.

Ece Vahapoğlu Bambum standını ziyaret etti

Ünlü sunucu ve sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu da fuarda Bambum’un standını ziyaret etti. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bambum, Türkiye’nin ilk ve tek bambu üreticisi. En dikkatimi çeken yeni ürünü patentli: bir tarafı çelik, bir tarafı bambu kesme tahtası. Çelikten emayeye, camdan porselene kadar birçok malzemeden yapılmış ürünleri farklı renk alternatifleriyle koleksiyon şeklinde satın alabiliyorsunuz. Bambu, sadece 6 ayda olgunlaşıp hasada hazır hale geliyor. Mutfağınızda bambuyu tercih ederek hem sağlığınızı koruyabilir hem de doğaya katkıda bulunabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Züchex Fuarı, Bambum gibi girişimci markalar için sadece yeni ürünlerini tanıtma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda global rekabette öncü olma hedefini de destekliyor.

Selman Yar’ın liderliğinde Bambum, inovatif ve sürdürülebilir ürün anlayışıyla bambu sektöründe Türkiye’yi ve dünyayı temsil etmeye devam ediyor.