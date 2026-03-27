Mercedes-Benz Türk, 1942 yılından bu yana yedi farklı sektörde faaliyetlerini sürdüren Akcan Holding’e Mercedes-Benz eActros 600 çekici ve Mercedes-Benz eActros 300 kamyon teslim etti. Teslim edilen Mercedes-Benz eActros 600 çekici; gelişmiş aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleri, sürücü konforunu önceliklendiren donanımları ve 600 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip uzun ömürlü LFP batarya performansıyla uzun yol taşımacılığı için tasarlanmış yeni nesil bir batarya elektrikli çekici olarak dikkat çekiyor. Akcan Holding’e teslim edilen araç; Gaziantep, Adana, Denizli, İstanbul ve Ankara arasında gerçekleştirilecek uzun mesafeli lojistik operasyonlarda görev alacak.

Filoya katılan bir diğer araç olan Mercedes-Benz eActros 300 ise 300 kWh batarya kapasitesi ve yüklü halde yaklaşık 300 km menzil kapasitesiyle Gaziantep ve çevre şehirler arasında madeni yağ taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılacak.

Teslimat töreninde bulunan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Akcan Holding ile sürdürdükleri iş birliğinin bu yeni teslimatla daha da güçlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek yeni araçlarının Akcan Holding’e hayırlı olmasını diledi.

Akcan Holding’e gerçekleştirilen bu teslimatın ağır ticari araçlarda elektrikli dönüşümün önemli adımlarından biri olduğuna inandıklarını belirten Mercedes-Benz Türk Kamyon Ürün ve Pazar Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt “Mercedes-Benz Türk olarak, Mercedes-Benz eActros 600 portföyümüzle elektrifikasyon alanında attığımız kararlı adımlarla emisyonsuz lojistiğin dönüşümünde öncü olmayı hedefliyoruz. Özellikle uzun yol taşımacılığı için geliştirilen Mercedes-Benz eActros 600 çekicimiz, 800 V tasarım mimarisine sahip yüksek verimlilik sunan uzun ömürlü LFP batarya teknolojisi ve tam yüklü koşullarda 500 kilometreye varan* menziliyle sektörde yeni bir dönemi temsil ediyor. Bu teslimatın, Akcan Holding ile yürüttüğümüz iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyor, önümüzdeki dönemde ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Akcan ise “Akcan Holding olarak 1942 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yenilikçi, sürdürülebilir ve verimli iş modelleri geliştirmeye öncelik veriyoruz. Bugün filomuza dahil ettiğimiz Mercedes-Benz eActros 600 çekici ve eActros 300 kamyon ile lojistik operasyonlarımızda hem çevresel sürdürülebilirliği hem de operasyonel verimliliği daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Mercedes-Benz Türk’ün güçlü teknolojisi ve satış sonrası hizmetleriyle bu yatırımın operasyonlarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.