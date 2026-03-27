Şirket ve Kooperatif Kuruluşları
- 2026’nın ilk iki ayında kurulan şirket sayısı, 2025’in aynı dönemine göre %1,9 artış kaydetti.
- Kurulan kooperatif sayısı ise %24,2 azaldı.
- Gerçek kişi ticari işletmelerde ise önemli bir değişiklik olmadı.
Kapanan işletmelerde ise düşüş gözlendi:
- Şirket kapanışları %12,2 azaldı.
- Kooperatif kapanışları %17,8 düşerken, gerçek kişi ticari işletme kapanışları %2,8 arttı.
Şubat Ayı Rakamları
- Şubat 2026’da kurulan şirket sayısı, Şubat 2025’e göre %3,3 arttı.
- Kooperatif kuruluşları %19 düşerken, gerçek kişi ticari işletmelerde %1,6 azalma oldu.
- Şirket kapanışları %5,8 azalırken, gerçek kişi ticari işletme kapanışları %24,8 artış gösterdi.
Aylık değişimlerde ise şu veriler öne çıktı:
- Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %15,1 azaldı.
- Kurulan kooperatif sayısı %27,4 artış gösterdi.
- Kapanan şirket ve kooperatif sayılarında ise sırasıyla %1,1 artış ve %23,3 düşüş gözlendi.
Şirketlerin Dağılımı ve Sermayeleri
- Şubat 2026’da kurulan 9.432 şirketin 913’ü anonim, 8.513’ü limited şirket oldu.
- Kurulan şirketlerin %37,8’i İstanbul, %10,4’ü Ankara, %6,6’sı İzmir’de yer aldı. Ardahan ve Bayburt’ta ise şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
- Kurulan şirketlerin toplam sermayesi, Ocak ayına göre %17,5 artış gösterdi. Limited şirketler toplam sermayenin %73,2’sini, anonim şirketler ise %26,8’ini oluşturdu.
Sektörel Dağılım
- Kurulan şirket ve kooperatiflerin 3.283’ü toptan ve perakende ticaret, 1.504’ü inşaat, 1.163’ü ise imalat sektöründe faaliyet gösterecek şekilde kuruldu.
- Kapanan şirket ve kooperatiflerin 577’si toptan ve perakende ticaret, 222’si imalat, 135’i inşaat sektöründeydi.
Kooperatif Türleri
- Şubat ayında kurulan 149 kooperatifin 103’ü konut yapı kooperatifi, 26’sı işletme kooperatifi, 5’er tanesi ise tarımsal kalkınma ve üretim-pazarlama kooperatifi olarak kuruldu.
Yabancı Ortaklı Şirketler
- Şubat 2026’da 804 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
- Bu şirketlerin 380’i Suriye, 123’ü Türkiye, 38’i İran ortaklı olarak açıldı.
- Yabancı ortaklı şirketlerin %85,1’i yabancı sermaye payına sahip.