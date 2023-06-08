Bu doğrultuda 2039 yılına kadar karbon nötr üretimi hedefleyen şirket, 2022’de Hoşdere Otobüs Fabrikası ile 81 ton karbon nötr salımı gerçekleştirirken çevreye de yaklaşık 1.530 ağaç dikimine eş değer fayda sağladı. Bunun yanı sıra Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretim sırasında ortaya çıkan 6 bin 400 ton atığın yüzde 99,9’u geri dönüştürülürken, hayata geçirdiği Su ve Atık su yönetimi projeleriyle 200 bin metreküp su tasarrufunu da sağlamış oldu.

Türkiye’de 1967 yılından bu yana ağır ticari araç endüstrisinin temel taşlarından biri olan Mercedes-Benz Türk, oluşturduğu “Yeşil Hedefler” programı doğrultusunda 2039 yılına kadar üretim sırasında sıfır karbon salımı gerçekleştirmeyi hedefleyerek sürdürülebilirlik yatırımlarına ağırlık veriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına devam eden şirket, Güneş Enerjisi Santralleri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

2000 yılından beri Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda, 2003’den beri de Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olan Mercedes-Benz Türk, 2023 yılında da denetimleri tamamlayarak Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikalarını yeniledi. Çevre ve Enerji Yönetimi Ekipleri ile hazırladığı raporlamalar ve iyileştirme noktalarıyla da verimlilik potansiyelini belirleyerek çalışmalarını sürdüren şirket, 2021 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde çevre ve atık yönetimi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımlar ile Sıfır Atık Belgesi’nin de sahibi oldu.

Şirket, 5 Haziran Çevre Haftası kapsamında çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle de sürdürülebilirliğe verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.

Bölgesinin en büyük yeşil alana sahip üretim tesisi: Aksaray Kamyon Fabrikası

700 bin metrekarelik fabrika kurulu alanında ve fabrikaya ait lojmanlarda toplam 214 bin metrekarelik çim alanına ve 4 bin 250 adet ağaç ve dikme bitkisine sahip Aksaray Kamyon Fabrikası, Mercedes-Benz Türk’ün sürdürülebilirliğe verdiği önemin örneği konumunda. Bölgenin en büyük yeşil alana sahip üretim tesisi olma özelliği taşıyan fabrikada, 2022 yılı boyunca üretim esnasında ortaya çıkan 6 bin 400 ton atığın %99,9’u geri dönüştürüldü.

Fabrika, hayata geçirdiği Su ve Atık Su Yönetimi projeleriyle 200 bin metreküp su tasarrufu da sağlayarak çevre dostu bir fabrika olma özelliğini sürdürdü. Elektrik ve doğalgaz tüketiminde de elektrik enerjisinde 619 MWh, doğalgaz kullanımında 1.120 MWh tasarruf sağlanmasıyla ile doğaya 493 ton daha az karbon salımı gerçekleştirildi.

Ayrıca Aksaray Mercedes-Benz Türk lojmanlarında Atık Toplama Ünitesi’nin devreye alınmasıyla da plastik, kâğıt, cam, metal, atık pil ve atık elektronik eşya olacak şekilde atıklar 6 kategoriye ayrıştırılarak, belediyenin geri kazanım tesislerine gönderiliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası çevreci uygulamalarıyla dikkat çekiyor

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda da “Yeşil Hedefler” programı kapsamında su tüketimini azaltmak ve mevcut atık suları tekrar kullanmak amacıyla projeler yürütülüyor. Ana Kimyasal Arıtma Tesisi (ANAK), Biyolojik Arıtma Atık Çamur Azaltımı Projesi ve Hoşdere Su Otomasyonu Sistemi gibi çalışmalarla kimyasal atık yönetimi sağlanırken aynı zamanda su tüketimi azaltılıyor ve verimlilik artırılıyor. Fabrikada 2019 yılında kurulan ve yeşil enerjiye ilk adım olan 100kWp gücündeki güneş santrali sayesinde 2022 yılında 130,81 MWh enerji üreterek atmosfere 81 ton daha az karbon salımı gerçekleştirilerek, 1.530 ağaç dikmekle eşdeğer bir oranda çevreye katkı sağlandı.

2022 yılı verileri fabrikanın sürdürülebilirlik ve verimliliğine dair önemli çıktılar da sunuyor. 2022 yıl sonu itibarıyla fabrika tarihindeki en düşük spesifik enerji değerine ulaşılırken, klima santrallerine eklenen 50 adet frekans konvertörü ile de ilgili sistemlerde yüzde 30’lara varan oranlarda enerji verimliliği sağlandı.

Bunlara ek olarak fabrikada sıfır atık kapsamında da önemli atılımlar gerçekleştirildi. Atık kutusu yerleşimleri, yemekhaneye yerleştirilen kompost gübre cihazı ve imalat alanlarında gerçekleştirilen sıfır atık eğitimlerinin de katkılarıyla atık geri dönüşüm oranı yüzde 96’nın üzerine çıkartıldı. Ayrıca fabrikada Daimler Truck AG’nin küresel çevre ve enerji yönetim planı çalışmaları kapsamında, ISO-50001 tabanlı “Enerji Yönetim Yazılımı” kurulum faaliyetleri başlatıldı. Proje sayesinde, fabrika genelinde enerji tüketim bilgileri bina ve üretim birimi bazlı olarak raporlanacak. Sistem olağan dışı enerji tüketimlerini algılayarak enerji birimine haber verecek.

Mercedes-Benz Türk fabrikalarında Çevre Haftası’na özel etkinlikler

Çevre Haftası kapsamında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan stantta, bu sene su tüketimine dikkat çekerken, geri dönüşüm ve aşamaları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Çevre Haftası kapsamında kurulan stantta ise, fabrikadan çıkan atıkların geri dönüşüm aşamaları ve atıkların hangi alanlarda kullanılabildiğinin gösterildiği bir sergi düzenlendi. Çevresel farkındalığı arttırmak adına tüm çalışanlar için ‘Yeşil Giyin’ etkinliği yapıldı. Bu hareketin çevre gününe özel geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.