Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü olarak 56 yıldır faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını özel bir filmle kutluyor. Cumhuriyet’in 100. yılında da çeşitli kurumsal sosyal fayda programlarını yürütmeye devam eden Mercedes-Benz Türk; ‘Her Kızımız Bir Yıldız’, ‘Mühendisliğin Yıldızları’, ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’, ‘Mercedes Benz Türk Aksaray ÇYDD Eğitim Evi’ gibi burs ve gelişim programları ile Türkiye’nin dört bir yanında, geleceğimizin teminatı gençleri destekliyor. Ayrıca kurumsal sponsorlukları ile de uzun yıllardır ülkemizde kültür & sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor.

Aksaray Kamyon ve Hoşdere Otobüs Fabrikalarında ürettiği tüm araçları, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel tasarladığı ‘Cumhuriyetle GÜÇLÜ100’ etiketi ile banttan indiren Mercedes-Benz Türk, filmde de aynı etikete sahip kamyon ve otobüsleri ile Cumhuriyet’in yollarına çıkıyor.

İstiklal mücadelesinin geçtiği yollarda

İstiklal mücadelesi ve kazanımlarının en önemli şehirlerinden olan İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, Çanakkale, Şanlıurfa, Kahramanmaraş Gaziantep, Hatay’ın yanı sıra kamyon fabrikasının merkezi Aksaray’da çekilen filmde Cumhuriyet şu mesajla kutlanıyor: “Bir sabah İstanbul’dan çıkarsın. Bir sabah Samsun’a çıkarsın, önünde bir yol açılır. Amasya’da yanan istiklal ateşiyle Erzurum yollarını aydınlatırsın. Sivas’ın bozkırına dağına Ankara’nın taşına toprağına ‘Dur yolcu! denen topraklardan durmadan geçince için biraz buruk, Urfa’sı şanlı, Antep’i gazi, Maraş’ı kahramandır. Hatay, bize O’ndan miras kalandır. Sana bu ülkeyi emanet edenler aklına gelir. Hatırlamak yaşatmaktır. Hatırlarsın. Çünkü ‘Bizim için her yol Cumhuriyet’e çıkar’. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı kutlu olsun”