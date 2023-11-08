Çocuklar ve gençlere yönelik yaptığı çalışmalar ile Türkiye’nin gelecek nesillerini eğitim ve gelişimleri konusunda destekleyen Mercedes-Benz Türk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliği ile ilk kez 2004 yılında başlattığı ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesinin ardından, 2015 yılında da Aksaray ilinde Mercedes-Benz Türk ÇYDD Aksaray Eğitim Evi’ni faaliyete geçirdi. Bölgede yaşayan çocukların gelişim ve eğitimini destekleyerek Türkiye’nin yerel potansiyeline katkı sağlamayı amaçlayan Eğitim Evi’nde, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden mezun olan gönüllü eğitmenler, bölgedeki çocuk ve gençlerin araştıran, fikir üreten, sorun çözebilen, yaratıcı bireyler olabilmeleri için temel eğitim ve kişisel gelişim konularında onlara katkı sağlıyorlar.

Bugüne kadar 1000’den fazla öğrenci katıldı

Çağdaş Yaşam Mercedes-Benz Türk Aksaray Eğitim Evi’nde öğrencilere matematik, Türkçe, fen bilimleri, resim, yabancı dil gibi temel derslerde desteğin yanı sıra tiyatro, gitar, uzay bilimleri, satranç, piyano, yaratıcı drama, origami, model uçak ve bilgisayar eğitimleri de veriliyor. Bu yaz 48 öğrenciye ders verilen ve her dönem büyük talep gören eğitimlere bu güne kadar 1000’den fazla öğrenci katıldı. Eğitimlere büyük bir istekle katılan öğrencilerin çoğu, gelecekte aynı kurumda gönüllü eğitmenlik yaparak gelecek nesillere faydalı olmak istiyor.

Çağdaş Yaşam Mercedes-Benz Türk Aksaray Eğitim Evi’nin gelecek dönemlerdeki öncelikli hedefi, gönüllü eğitmen sayısını artırarak ve eğitim çeşitliliğini genişleterek daha fazla çocuğun ve gencin gelişimine katkı sağlamaktır.

Daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Mercedes-Benz Türk onların hayatına olumlu bir etki yapmayı amaçlıyor.