. Mercedes-Benz Travego 16 SHD eğitim otobüsü ‘Meme Kanseriyle Mücadelede Yolumuz Bir’ ve ‘Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganlarıyla giydirilerek yıl boyu eğitim vermek amacıyla tüm Türkiye’de geçtiği yollarda ve lokasyonlarda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk’ten eğitim alan firmaların kadın şoförleri başta olmak üzere kadın personellerine meme kanseri tarama testi hediye edildi.

3. yılına girilen proje kapsamında, 2022 yılında Meme Kanseri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Best Van’ın filosuna katılan ve ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganıyla yola çıkan Mercedes-Benz Travego, 2023 yılında ‘Meme Kanseriyle Mücadelede Yolumuz Bir’ sloganı ile yenilenmiş ve Büyük İstanbul Otogarı’nda yeni yolculuğuna uğurlanmıştı. Bu yıl ise proje Mercedes-Benz Türk Eğitim Otobüsü ile devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün eğitim aracı olarak kullandığı Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 otobüs, ‘Meme Kanseriyle Mücadelede Yolumuz Bir’ ve ‘Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganlı tasarımı ile toplum sağlığına dikkat çekmek için yollarda olacak.

“Bir kişinin bile hayatında fark yaratabilirsek çok önemli iş başarmış olacağız”

Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel konuyla ilgili şunları söyledi: “57 yıldır Türkiye’de üreten, geliştiren bir şirket olarak; ülkemize sağlayacağımız sosyal faydayı kuruluşumuzdan bu yana hep önceliklendirdik ve bundan da hep gurur duyduk. İşimizin her alanında olduğu gibi bu alanda da daha farklı ne yapabileceğimizi hep düşünerek bir adım öteye gitmeyi hedefledik. Meme Kanseri ile mücadele kapsamında Sevgili Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram 2022 yılında çok özel bir adım atmıştı ve geçtiğimiz bu iki senede bir araya gelerek özel olarak giydirilen otobüsünü yollara çıkarmaktan gurur duymuştuk. Kat ettiği her kilometrede yolunun kesiştiği herkes için “Farkında olun, erken teşhisle sağlıklı olun” mesajı veren bu otobüs bugüne kadar 500.000 km kat etti; yolu 50.000’den fazla yolcu ile kesişti. Bu sene biz de Mercedes-Benz Türk olarak meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulama ve farkındalık yaratma yolculuğunda eğitim otobüsümüzü bu farkındalığa dikkat çeken tasarımıyla yollara çıkartıyoruz. Bu özel araçla yolu kesişen herkesin, kendisi ve sevdikleri için meme kanseri konusundaki farkındalığının artmasını yürekten diliyorum.”

Mercedes-Benz Türk Genel Sekreter, Hukuk & Uygunluk Direktörü Gamze Gökçen Pilevne ise “Mercedes-Benz Türk olarak ulaşabildiğimiz her noktada ülkemizde sağladığımız sosyal faydanın sürdürülebilir olması hedefiyle canla başla çalışıyoruz. Best Van’ın 2022 yılında “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganıyla Mercedes-Benz Travego otobüsümüzle yola çıktığı bu sosyal fayda projesinde, bu sene bayrağı devralarak hem “Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” hem de “Meme Kanseriyle Mücadelede Yolumuz Bir” sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Projemizle hem meme kanseri konusundaki farkındalığı artırmak hem de meme kanseri hakkındaki bilinçlenmeyi sağlamak adına pembe renkler içeren ve konuya ilişkin slogan ile giydirilmiş otobüsümüz ile yollarda meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekerek ulaşabildiğimiz tüm bireyler için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hatay’daki İSO Yaşam Kenti’nde tam da bu amaçla bölge kadınları ile bir aradaydık. Bu farkındalığın halka halka yayılarak toplumun her alanında var olmasını istiyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt ise yaptığı konuşmada Mercedes-Benz Türk ve değerli iş ortağı Best Van’ın “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganı ile başlattığı farkındalık projesinin 3’üncü yılında Mercedes-Benz Travego 16 2+1 eğitim otobüsümüz projeye dahil olarak, pembe renklere sahip tasarımı ve “Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” ve “Meme Kanseriyle Mücadelede Yolumuz Bir” sloganlarıyla yola devam ediyor. Bu proje kapsamında da Mercedes-Benz Türk olarak, Eğitim Grubumuzun eğitim verdiği otobüs firmalarının, öncelikli olarak kadın şoförlerine ve diğer kadın personellerine meme kanseri tarama testi hediye ediyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak Meme Kanseri farkındalığını sadece bir ayda değil sürekli gündemimizde tutarak bir fark yaratacağımıza yürekten inanıyoruz.” açıklamasında bulundu. Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram ise “Best Van olarak 2022 yılında başlattığımız Meme Kanseri ile mücadelede farkındalık yaratma çalışmalarının bu sene Mercedes-Benz Türk’ün kendi eğitim aracını giydirerek devam ettirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu projeye başladığımızda en büyük hedefimiz geniş kitlelerde farkındalık yaratabilmekti. Bu kapsamda pembe renk ve slogan ile giydirilen otobüsümüzün yolu 50.000’den fazla yolcu ile kesişti. Projeye bu sene kendi dokunuşlarını katan Mercedes-Benz Türk’ün eğitim otobüsü ile daha pek çok kişinin bu farkındalık yolculuğundan olumlu etkileneceğine inanıyoruz” dedi.