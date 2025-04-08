Continental Tire the Americas LLC İcra Kurulu Başkanı Dr. Jochen Etzel'in, 1 Mayıs 2025 tarihi itibariyle emekliye ayrılacağı duyuruldu. Etzel'in görevini devralacak olan Tansu Işık, Continental'in Amerika Kıtası Lastik Yenileme Grubunun yeni başkanı olacak. Işık, Continental İcra Kurulu Üyesi ve Continental Lastikleri Başkanı Christian Koetz'e doğrudan raporlama yapacak.

Christian Koetz, “Jochen'in Continental'in lastik faaliyetlerine olan katkısı ölçülemeyecek kadar fazladır. Lastik Grubu Yönetim Kurulu adına, görev süresi boyunca gösterdiği liderlik, özveri ve üstün gayretleri için kendisine tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. Kendisine hak ettiği huzurlu ve keyifli bir emeklilik diliyoruz. Diğer yandan Tansu Işık'ın Amerika Kıtası Yenileme Lastikleri Başkanı olarak yeni görevine başlayacak olmasından heyecan duyuyoruz. Lastik hakkında derin uzmanlığı ve stratejik öngörüsüyle Tansu Işık, Amerika kıtasında başarımızı kat be kat artırmak ve lastik faaliyetlerimizi geleceğe taşımak için mükemmel bir donanıma sahiptir” dedi.

Lisans eğitimini 2002 yılında Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde tamamlayan Tansu Işık, 2007 yılında Koç Üniversitesi’nde Executive MBA programını bitirdi. Ardından INSEAD, Duke Üniversitesi ve Ashridge Üniversitesi gibi kurumlarda eğitim aldı. Continental Lastik Grubunda farklı pazarlarda, pazarlama, tedarik zinciri, strateji ve kilit müşteri yönetimi gibi fonksiyonlarda 20 yılı aşkın uluslararası tecrübeye sahip olan Tansu Işık, kariyerine İstanbul ofisinde İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamıştı. Işık, şirkette çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Fiyatlandırma Başkanı olarak Continental Lastikleri'nin Almanya Hannover’de bulunan Genel Merkezi'ne atanmıştı. Daha sonra Çin'in Şangay kentinde Çin ve Asya-Pasifik Bölgesi (APAC) Kilit Müşteri Yönetimi (OE) Direktörü ve ardından Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2017 yılından itibaren EMEA Bölgesi Yenileme Lastikleri Pazarlama Müdürü görevini yürüten Tansu Işık, bu görevinin ardından Continental Lastikleri Stratejik İş Geliştirme ve Küresel Pazarlama departmanının başına geçti. Halen EMEA, Güney Bölgesi ve Kanallar Filo ile OE Treyler İş Birimi Başkanı olarak Continental'in kamyon lastiği faaliyetlerine liderlik etmekte ve birden fazla ülkede ticari faaliyetleri denetlemektedir. Aynı bölgede lastik kaplama ve dijital çözümler de sorumluluk alanları arasındadır.