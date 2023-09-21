GLC Coupé, sportif performansı yüksek verimlilikle birleştiriyor. 48 volt teknolojisine ve entegre bir marş jeneratörüne sahip yarı hibrit olarak elektrikli sürüş teknolojisiyle destekleniyor. Yeni GLC Coupé; off-road ya da on-road fark etmeksizin konfor ve kıvraklığıyla neredeyse tüm sürüş ortamlarında kendini evinde hissediyor. Standart spor süspansiyon sürüş dinamiklerini iyileştirirken 4,5° arka aks yönlendirmesi manevra kabiliyetini artırıyor. Bu işlev AIRMATIC havalı süspansiyonla birlikte Teknoloji Paketi kapsamında sunuluyor. 4MATIC dört tekerlekten çekiş özelliği ise off-road performansına katkı sağlıyor.

Yeni GLC Coupé her ayrıntısıyla yüksek standartlar ortaya koyuyor. MBUX bilgi-eğlence sistemi en güncel nesliyle daha kullanıcı dostu bir yapı sergiliyor. Sürücü ekranı ve orta ekrandaki canlı görüntüler, araç ve konfor fonksiyonlarının kontrolünü kolaylaştırıyor. Tam ekran navigasyon, mümkün olan en iyi rota yönlendirmesini sağlıyor. Ayrıca navigasyon için artırılmış gerçeklik işlevi de sunuluyor. Kamera, aracın ön tarafını sürekli tarıyor. Merkezi ekran, hareketli görüntüler dışında trafik işaretleri, yön okları, şerit değiştirme önerileri de dahil olmak üzere sanal nesneleri, bilgileri ve işaretleri bir arada gösteriyor.

Sezgisel sesli asistan “Hey Mercedes”, doğal dile ve kullanıcı tercihlerine giderek daha etkili yanıtlar veriyor. Müzik akışı hizmetleri ve kişisel ayarlar MBUX'a sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor.

Dış tasarım: Duygusal saflık, zekâ ve duygu

Yeni GLC Coupé sportif silueti ile dikkat çekiyor ve Mercedes-Benz SUV ailesinin bir üyesi olduğunu hemen hissettiriyor. Farlardan radyatör ızgarasına kesintisiz geçiş, otomobilin genişliğini vurguluyor. Kaslı çamurluk kemerleri görünümü güçlendiriyor. AMG Tasarım Konsepti ile 19 veya 20 inç jantlar ve gövde rengi çamurluk kemeri kaplamaları devreye giriyor. Donanım seviyesine ve opsiyona bağlı olarak sunulan 18 ile 20 inç arasındaki jantların her biri GLC Coupé’nin şık ve sportif tasarımını tamamlarken, aynı zamanda aracın aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.

İç tasarım: Modern ve sportif

Yeni GLC Coupé'nin iç mekânı standart olarak sportif AMG seviyesiyle donatılıyor. Ön konsol yalın bir tasarıma sahip. Sürücü 12,3 inçlik yüksek çözünürlüklü LCD ekran ile tüm sürüş bilgilerine rahatlıkla ulaşıyor. Sürücü bilgi ekranı gibi 11,9 inçlik merkezi ekran da havada süzülüyor gibi görünüyor.

Kapı panelleri modern tasarımıyla ön konsolun her iki ucunu da çevreliyor. Entegre kol dayamalı kapı orta paneli dikeyden yataya geçiş yapıyor. Bu alandaki metalik süsleme ön konsol tasarımını devam ettiriyor.

Koltuklar, katmanlar ve şekilli yüzeyleriyle iç mekâna görsel bir ferahlık katıyor. Baş destekleri ve bunların kapalı bir kapakla sırtlığa olan bağlantıları yeni tasarımıyla sunuluyor.

Boyut konsepti ve pratik ayrıntılarla günlük kullanım kolaylığı

Boyutlar, yeni GLC Coupé'nin dinamik ve kaslı görünümünü vurguluyor. 4.763 mm uzunluğuyla öncüsüne göre 31 mm daha uzun ve 5 mm daha yüksek. İz genişlikleri önde 6 mm artarak 1.627 mm ve arkada 23 mm artarak 1.640 mm’ye ulaştı. Genişlik 1.890 mm ile değişmedi. Bagaj hacmindeki artış GLC Coupé’yi uzun yolculuklar için iyi bir yol arkadaşı yapıyor. Bagaj hacmi öncüsüne kıyasla 45 litre artışla 545 litreye ulaşmış durumda. Arka koltukların katlanmasıyla ise yine öncüsüne kıyasla 90 litre artışla 1.490 litre hacme ulaşıyor. Elektrikli EASY-PACK bagaj kapağı da standart olarak sunuluyor.

Önemli ölçüde gelişen aerodinami

Kapsamlı dijital akış simülasyonları (CFD) ve aero akustik rüzgâr tüneli testleriyle aerodinamik sürtünme ve rüzgâr gürültüsü optimize edilen GLC Coupé aerodinamik açıdan önemli oranda iyileşme gösteriyor. GLC Coupé'nin en uygun konfigürasyonda minimum sürtünme katsayısı 0,27 Cd. Bu, öncüsüne kıyasla yüzde 3’lük bir iyileşme (Cd = 0,30) anlamına geliyor. Yeni GLC Coupé, düşük yuvarlanma ve rüzgâr gürültüsüne sahip oldukça sessiz bir araç olmasını gövdesinin akustik optimizasyonuna ve gelişmiş ses yalıtımına borçlu. Ön camdaki akustik membran standart donanım. Yeni panoramik cam tavan yeni GLC SUV’a kıyasla 6 cm daha uzun.

Konfor her yerde: Birçok detayda iyileştirmeler

Ağ bağlantılı konfor sistemlerine yönelik Mercedes-Benz konseptinin ismi ENERGIZING. İsteğe bağlı ENERGIZING Plus paketi, bir düğme dokunuşu veya sesli komutla sistemlere hayat verirken yedi adede kadar konfor programıyla birleştiriyor. Sistem aynı zamanda iç mekânda uyumlu bir atmosfer yaratıyor. Yorgunluk durumu için canlandırıcı mod, yüksek stres seviyesi için ise rahatlatıcı mod seçenekleri bulunuyor.

AIR-BALANCE paketi, ENERGIZING Plus paketinin bir parçası ve iç mekânda kişisel tercihlere ya da ruh haline göre hafif bir koku deneyimi sunuyor. Ayrıca dış ve iç hava iyonize ediliyor ve filtreleniyor. ENERGIZING AIR CONTROL, hava kalitesi ve ince parçacık sensörlerini kullanarak araç içindeki hava kalitesini sürekli olarak izliyor. Eşiklerin aşılması durumunda hava sirkülasyonunu etkinleştiriyor. İki aşamalı filtre havadaki ince tozu ve büyük miktardaki kirletici maddeleri de filtreliyor.

Daha da gelişmiş standart donanım özellikleri

Yeni GLC Coupé'nin standart donanımı, birçok farklı özelliği içinde barındırıyor. Ayrıca paket mantığı artık çok daha yalın. Geçmişte müşterilerin sıklıkla bir araya getirdiği özellikler artık paketler halinde sunuluyor. Elbette renk, döşeme, kaplama ve jant gibi seçeneklerle araçları bireysel olarak yapılandırmak da mümkün.

Motorlar: Elektrik destekli dört silindirli motorlar

Yeni GLC Coupé elektrik destekli güç-aktarma sistemleriyle sunuluyor. 48 volt entegre elektrik sistemi, süzülme, hızlanma ve enerji geri kazanımı gibi işlevlerle verimliliği artırıyor.

Süspansiyon: Çevik ve güvenli

Yeni GLC Coupé'nin dinamik süspansiyon sistemi, yeni dört kollu ön süspansiyona ve yardımcı şasiye monte edilen çok kollu bağımsız arka süspansiyona dayanıyor. Tüm versiyonlarda spor süspansiyonla birlikte değişken direksiyon oranı da standart. Ayrıca opsiyon olarak Teknoloji Paketi sunuluyor. Böylece AIRMATIC havalı süspansiyon 4.5° açılı arka aks yönlendirme işlevi devreye giriyor.

60 km/s'in altındaki hızlarda, arka tekerlekler ön tekerleklerin ters yönüne ve park etme sırasında 4,5°'ye kadar dönüyor. Dingil mesafesi böylece daha kısa hissediliyor. Bu da aracın manevra kabiliyetini iyileştiriyor. Ayrıca dönüş çapı 90 cm kısalarak 10,9 metreye iniyor. 60 km/s ve üzerindeki hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yöne 4,5°'ye kadar dönüyor. Uzatılmış aks mesafesi hızlı şerit değiştirme veya ani engel aşma manevralarında üstün yol tutuş stabilitesi ve denge sağlıyor. Ayrıca sistem direksiyon komutlarına daha hassas yanıt veriyor. Arka aks yönlendirmesi, ön aksta daha direkt bir yönlendirme oranıyla birleştiriliyor. Böylece direksiyonun tur sayısı azalıyor.

Düşük hızlı manevra desteği için gelişmiş park sistemleri

Daha güçlü çevre sensörleri sayesinde park sistemleri, manevra sırasında sürücüleri daha iyi destekliyor. Sensörlerin MBUX'a entegrasyonu daha sezgisel bir deneyim sağlarken ekran da ek destek sağlıyor. Ayrıca acil fren işlevleri yol güvenliğini artırmak için yolu kullanan diğer araç ve yayaları korumaya yardımcı oluyor.

360° kameralı yeni Park Paketi standart olarak sunuluyor ve ‘şeffaf kaput’ ve PARKTRONIC ile aktif park asistanı işlevlerini de içeriyor. Çevre görüş ve park yardımı manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Merkezi ekran yakın çevreyi net bir şekilde gösteriyor. Ön, arka ve her iki yanda olmak üzere dört kamera, sanal 360° kuş bakışı bir görünüm oluşturuyor. Ayrıca ekran, farklı görünüm modları da içeriyor.

Tepeler ve vadiler: GLC Coupé ile off-road

Daha önce olduğu gibi yeni GLC Coupé arazi sürüşüne de uygun birçok yeni özellik ve sisteme sahip. Standart donanım, arazi sürüş modunu ve DSR'yi (Yokuş Aşağı Hız Düzenlemesi) içeriyor. Bu da zorlu arazi sürüşlerinde daha kontrollü bir sürüş sağlıyor.

360° kameralı GLC Coupé, arazi modunda ‘şeffaf kaput’ işlevi sunuyor. Merkezi ekran, ön tekerlekler ve direksiyon açısı dahil aracın ön kısmını alttan sanal olarak gösteriyor. Bu, sürücünün büyük taşlar veya derin çukurlar gibi engelleri daha kolay fark etmesini sağlıyor.

Arazi ekranı modu, iki ekranda arazi koşullarına yönelik bilgileri, kontrolleri ve temel işlevleri net bir şekilde gösteriyor. Merkezi ekran, aracın arazideki konumu dışında ön tekerleklerin direksiyon açısını da gösteriyor. Araçta arka aks yönlendirme varsa arka tekerleklerin açısı da ekrana yansıyor.

Yarı hibrit versiyonlar:

GLC 300 4MATIC Hacim Cc 1.999 Güç kW/hp 190/258 Devir sayısı d/d 5.800 Ek elektrikli güç (boost) kW/hp 17/23 Tork Nm 400 Ek tork (boost) Nm 200 Karma yakıt tüketimi (WLTP) lt/100 km 8,2-7,3 Karma CO 2 emisyonu (WLTP)3 gr/km 185-165 Hızlanma 0-100 km/s sn 6,3 Maksimum hız km/s 246

Öne çıkan Özellikler

Yeni Mercedes-Benz GLC Coupé ile ilgili önemli bilgiler:

Dış tasarım: Genel görünüş sportif coupé silueti ile tanımlanıyor. İlk bakış, zarif, dinamik ve off-road hissi veriyor. Krom alt koruma kaplamaları ve siyah tavan rayları görsel kimliği güçlendiriyor. Yeni şekilli yan hat modele özel bir duruş kazandırıyor. Farlar, radyatör ızgarasına nazikçe bağlanarak aracın sportif, kaslı görünümünü vurguluyor. Bir diğer görsel vurgu ise standart Mercedes-Benz desenli radyatör ızgarası.

İç tasarım: GLC Coupé'nin iç mekânı sportifliği çağdaş tasarımla birleştiriyor. Ön konsol yatay olarak iki bölüme ayrılmış durumda. Orta konsolu dikey formatlı bir merkezi ekran süslüyor. Avangart koltuk tasarımı ve kapı panelleri iç mekânın yüksek kalitesini vurguluyor.

Gürültü konforu: Yeni GLC Coupé, düşük yuvarlanma ve rüzgâr gürültüsüne sahip bir araç. Bu açıdan öncülünün yüksek standardını bile aşıyor.

MBUX: Bilgi-eğlence sisteminin en güncel nesli iki büyük ekrana ve tam ekran navigasyona sahip.

Kullanım kolaylığı: “Hey Mercedes” sesli asistan, optimize edilen öğrenme yetenekleriyle daha da duyarlı. MBUX Smart Home işlevi, GLC Coupé'yi ağa bağlı olan ev için mobil bir kontrol merkezine dönüştürüyor.

Eğlence: MBUX, kişisel tercihler ve ayarlar da dahil olmak üzere tüm önemli müzik akışı sağlayıcılarını entegre ediyor. Burmester® Surround ses sistemi 15 hoparlör ile toplam 710 watt ses çıkışı sunuyor.

Güç-aktarma sistemleri: SUV gibi elektrikliye geçiş için tasarlanan yeni GLC Coupé’nin motor seçenekleri elektromotorla desteklenen dört silindirli dizel motor içeriyor.

Konfor ve çeviklik: Spor süspansiyon ve değişken oranlı direksiyon yeni GLC Coupé'de standart. AIRMATIC havalı süspansiyon sıkıştırma ve geri tepme için değişken sönümleme özelliğine sahip. İsteğe bağlı arka aks yönlendirmesi ek çeviklik ve yol tutuş stabilitesi sağlıyor. Arka akstaki direksiyon açısı 4,5°'ye kadar olup, dönüş çapını 90 cm azaltarak 10,9 metreye düşürüyor.

Rüzgâr direnci: Aerodinamik açıdan en uygun konfigürasyonda GLC Coupé'nin minimum sürtünme katsayısı 0,27 Cd. Bu önceki modele kıyasla yüzde üç iyileşme anlamına geliyor (Cd = 0,30).

Yardımcı sistemler: Sürüş Yardımı Plus paketinin yeni nesli, Aktif Mesafe Yardımı DISTRONIC, Aktif Direksiyon Yardımı ve Trafik İşareti Yardımı dahil ek ve gelişmiş işlevler içeriyor. Eklenen işlevler arasında 360° kamera ve ‘şeffaf kaput’ işlevi ile Park Paketi, Hafızalı Park Yardımı ve Römork Manevra Yardımı yer alıyor.

Konfor her yerde: ENERGIZING AIR CONTROL, AIR-BALANCE, GUARD 360 ve ortam aydınlatması dahil birçok işlev kabin içi konforu destekliyor. Yeni panoramik açılır tavan GLC SUV'dan 6 cm daha uzun.

Araç çekme: Yeni römork menüsü ve çekme rotası planlayıcısı araç çekmeyi daha güvenli ve keyifli hale getiriyor. Ayrıca 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi her yüzeyde üstün çekiş gücü sağlıyor.