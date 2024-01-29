Antalya’da gerçekleştirilen teslimat töreninde Mercedes-Benz ile iş birliklerinin uzun bir geçmişi olduğunu vurgulayan Sena Turizm Genel Müdürü Tolga Okan, müşterilerinin kendilerinden beklediği üstün hizmet kalitesini Mercedes-Benz’in yüksek teknolojili, güvenlikli ve konforlu araçlarıyla sunduklarını belirterek, “Bugün teslim aldığımız 28 adet Mercedes-Benz Sprinter ve 5 adet Vito Tourer ile filomuzun yüzde 95’i Mercedes-Benz oldu. Sena Turizm olarak hizmet kalitesinin en temel unsurlarından olan araç yatırımlarına büyük önem veriyor ve filomuzu yeni teknolojiye sahip araçlarla donatmaya gayret ediyoruz. Filomuza yeni katılan Mercedes-Benz araçlarımızla hem kaliteli hizmet vermeye hem de müşterilerimizin bizden beklediği hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz “Konfor ve güvenliğin ön planda olduğu premium minibüs şeklinde tanımlayabileceğimiz Mercedes-Benz Sprinter, Türkiye’de trafiğe çıktığı günden bu yana taşımacılık sektörünün en çok beğenilen ve tercih edilen araçlarından biri. Vito Tourer ise kendi sınıfına göre ilk satın almada sunduğu düşük maliyet, yüksek kalite standartları, ekonomik yakıt kullanımı, artırılan güvenlik donanımları gibi birçok farklı avantajıyla segmentinin en iddialı aracı. Biz iş birliklerimizin her zaman uzun soluklu olmasına çok değer veriyoruz. Çünkü bu bize araçlarımızın kalitesinin, konforunun ve güvenliğinin hem müşterilerimiz tarafından hem de kullanan yolcular tarafından onaylandığını gösteriyor. Sena Turizm ile iş birliğimizin daha uzun süre devam edeceğine ve yeni araçlarıyla müşteri memnuniyetinin artarak süreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.