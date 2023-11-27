Klasik Otomobil Kulübü’nün, Mercedes-Benz ana sponsorluğunda her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılına özel 100 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile sona erdi.

En yaşlısı 1952 ve en genci 1993 model olan 47 Mercedes-Benz otomobilin yer aldığı ve klasik otomobil severlerin yoğun ilgi gösterdiği Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, 24 Kasım günü Çırağan Palace Kempinski İstanbul’dan start aldı. Şile’de sona eren ilk günün ardından 25 Kasım günü Şile’den start alan 100 araba toplam 250 kilometrelik yolculuğun ardından Levent’te finişe ulaştı.

Cumhuriyet Balosu’nda konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği ve 2015 yılından bu yana gururla sponsorluğunu yaptığımız Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi bu yıl bizim için ayrı bir önem taşıyor. İçimizde tarifi imkânsız bir Cumhuriyet coşkusu yaşıyoruz. Bize emanet edilen Cumhuriyet’le gelecek nesillere bir umut bırakıyoruz. Cumhuriyet, bizi bir arada tutan, hepimizi birleştiren ve geleceğe taşıyan umut. İçimizdeki Cumhuriyet coşkusu hiç eksik olmasın” dedi. Bekdikhan katılımcılara da 250 kilometrelik parkur boyunca klasik otomobilleri ile gösterdikleri kıyasıya rekabet için teşekkürlerini iletti.

Mercedes-Benz özel ödülü Sencer Sivridağ-Eliz Sivridağ’a

26 Kasım Pazar günü Simge Fıstıkoğlu ve Yetkin Dikinciler’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde farklı kategorilerde yarışan yarışmacılar plaket ve hediyelerini aldı. Kategori birinci, ikinci ve üçüncüleri Mercedes-Benz ödüllerinin kazananı olurken, rallide en iyi süreyi yapan Sencer Sivridağ-Eliz Sivridağ ise Mercedes-Benz özel ödülünü almaya hak kazandı. Mercedes-Benz’in kadınlara cesaret ve ilham vermeyi amaçladığı “She’s Mercedes” platformu kapsamındaki “She’s Mercedes” özel ödülünü de bugüne kadar düzenlenen rallilere en çok pilot/co-pilot olarak katılan Reyhan Harezi aldı.

Ardından Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen ‘Cumhuriyet Balosu’ ve kapanış yemeğinde sahne alan Nükhet Duru ve Orkestrası konuklara geçmişten günümüze zamanının ünlü şarkılarını seslendirdi. Ayrıca yansıtılan Atatürk hologramı büyük ilgiyle karşılanırken davetlilere duygusal anlar yaşattı.

Elde edilen gelir TEV’in burs fonuna aktarıldı

Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi’nden elde edilen gelirin bir bölümü, Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) ‘Cumhuriyetimizin 100. yılında eğitim ağıyla örelim ana yurdu dört baştan’ sloganıyla duyurulan burs fonuna aktarıldı.